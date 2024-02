Día de auténtica locura el que se vivió este miércoles en algunas de las sedes de los equipos de la liga que dejaron los deberes del mercado de invierno para el final. A las 00h se cerró el grifo en una jornada de auténtico infarto en el que se cerraron hasta 12 fichajes.

Especialmente intenso fue el trabajo que hizo Manu Fajardo, sustituto de Ramón Planes como hombre fuerte de la dirección deportiva del Real Betis, con hasta tres fichajes y una venta millonaria. Fajardo consiguió colocar a John Textor, máximo accionista del Olympique de Lyon y del Botafogo brasileño a Luiz Henrique por 20 millones de euros más cuatro en variables. También dio salida en días pasados a un Borja Iglesias que últimamente estaba más pendiente de pintarse las uñas que de jugar al fútbol y todavía no había conseguido ver puerta en este curso. Lo manda cedido con una opción de compra obligatoria de 8 millones de euros si se cumplen unas sencillas variables al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Con el espacio salarial liberado, Fajardo y su equipo consiguieron cerrar tres fichajes casi sobre la bocina: Fornals, que llega traspasado desde el West Ham, el Chimy Ávila, que consiguió salir de Osasuna y Bakambu, delantero que vuelve a la liga procedente del Galatasaray a sus 32 años tras su paso por el Villarreal.

El Betis fue el equipo más activo en un mercado en el que se han movido unos 86 millones de euros en fichajes y que pasamos a repasar equipo por equipo.

Real Madrid

El conjunto merengue decidió no acudir al mercado a pesar de contar con tan solo dos centrales puros (Nacho y Rüdiger) en su plantilla. Ancelotti está satisfecho con el rendimiento de Tchouaméni en el centro de la zaga y tendrá que tirar con lo que tiene hasta final de temporada.

Girona

El equipo de Míchel no ha hecho ningún movimiento en cuanto altas se refiere, pero ha conseguido mantener a todas las piezas importantes de su plantel. Algo capital para seguir soñando despierto en una temporada histórica. Si ha habido dos bajas, dos jugadores que no tenían minutos, como son el central colombiano Bernardo Espinosa, que ha vuelto a su país para fichar por el Atlético Nacional de Medellín, y el centrocampista Ibra Kebé, que se marcha cedido al Mirandés hasta el próximo 30 de junio.

Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco hizo los deberes a tiempo y no tuvo que moverse en el último día del mercado. Tres fichajes realizaron los de Simeone en esta ventana invernal. Llegaron Gabri Paulista, rescindido por el Valencia, el centrocampista belga Vermeeren y el portero rumano Modivan. Salieron en busca de minutos Javi Galán -Real Sociedad-, Grbic -Sheffield United-, y Söyüncü -Fenerbahçe-.

Barcelona

El Barcelona no solo no pudo reforzarse en este mercado invernal -quitando el adelanto de la llegada prevista para junio de Vitor Roque-, también vio como el Tottenham le limpiaba a Lucas Bergvall, perla sueca de 18 años por la que suspiraba la dirección deportiva azulgrana y que finalmente se marcha a la Premier.

Athletic de Bilbao

No se movió, como ya es habitual en todo el mercado invernal, el Athletic de Bilbao en cuanto a altas se refiere. Salieron en busca de minutos Nico Serrano al Racing de Ferrol y Nolaskoain al Eibar. Adu Ares sube del filial y pasa a tener a todos los efectos ficha con el primer equipo.

Real Sociedad

Imanol se muestra muy satisfecho con el mercado que firmó Roberto Olabe -director de fútbol del conjunto realista-. Hicieron los deberes antes del último día con los fichajes del lateral izquierdo Javi Galán tras la grave lesión de Aihen Muñoz y consiguió incorporar al jugador más rápido de toda Europa, el extremo Sheraldo Becker, para tapar la baja de un Momo Cho que no llegó a cuajar en San Sebastián y se marchó traspasado al Niza.

Betis

Lo del Betis y el último día de mercado fue de locura y de auténtico récord. La última hora del mercado le cundió a Fajardo, secretario técnico del conjunto verdiblanco, y consiguió inscribir primero al Chimy Ávila -firma hasta 2027 y llega de Osasuna a cambio de 4 millones de euros fijos más dos en variables-, luego llegó al confirmación de la incorporación de Pablo Fornals, que llega traspasado del West Ham a cambio de 6 millones de euros fijos más 4 en variables y firma hasta el 30 de junio de 2029. A tan solo 12 minutos para que se cerrará el mercado entró la inscripción del fichaje de Bakambu, que llega del Galatasaray.

Además de las salidas, ya comentadas, de Borja Iglesias y Luiz Henrique, el extremo hispano argentino Juan Cruz se marchó cedido al líder de Segunda, el Leganés.

Valencia

El cabreo que tienen en Mestalla es monumental. Tenían avanzada la llegada de Rafa Mir, gran objetivo para reforzar la delantera y a última hora el Sevilla, que incluso llegó a fichar a un punta, no le abrió la puerta. El propio Mir se desplazó a las oficinas del equipo hispalense, pero su presión no hizo cambiar la decisión de la directiva que ahora preside José María Del Nido Carrasco.

Al menos el Pipo Baraja podrá contar con un fichaje, el ex del Real Madrid Castilla Peter Federico, que llega a la capital del Turia para reforzar las bandas. En cuanto a salidas, Gabi Paulista se marchó al Atlético de Madrid y Koba al Estoril a cambio de 2,3 millones de euros.

Unión Deportiva Las Palmas

El conjunto canario no hizo movimientos a última hora a pesar de que García Pimienta no hacía ascos a incorporar a un delantero.

Deportivo Alavés

El conjunto babazorro consiguió retener a Luis Rioja, por el que pujó muy fuerte el Real Betis hasta última hora. El conjunto que dirige Luis García Plaza se hizo con los servicios del extremo derecho maño pelirrojo, revelación de Segunda esta temporada con el Racing de Ferrol, Carlos Vicente tras pagar la cláusula de rescisión de 600.000 euros. En cuanto a salidas, los blanquiazules cortaron la cesión del delantero Jon Karrikaburu al que la Real Sociedad, dueño de sus derechos federativos, mandó al Andorra hasta final de temporada y dejan a préstamo al central Nikolas Maras al Levante.

Getafe

El conjunto azulón decidió aligerar su plantilla en el última día del mercado de fichajes. Mandó cedido con opción de compra a Enes Ünal al Bournemouth, el equipo que entrena Iraola.

El conjunto azulón anunció también las salidas del Choco Lozano, cedido con opción de compra al Almería, de Darío Poveda a préstamo al Cartagena tras romper su cesión con el Leganés y de Mitrovic, que se marcha traspasado al Gante belga.

Los de Bordalás se reforzaron con las llegadas de Ilaix Moriba, que llega cedido hasta final de temporada del Leipzig y birlaron al Valencia a una de sus perlas, el centrocampista de 19 años Yellu Santiago.

Osasuna

Indignados con un referente como fue el Chimy Ávila terminaron directiva y afición. El Chimy forzó al máximo su salida al Betis, incluso se fumó el último entrenamiento, y a última hora de este jueves consiguió su objetivo. Se marcha traspasado por 4 millones de euros más dos en variables y deja cojo en ataque a Osasuna, a pesar de que esta temporada, sobre todo por los problemas físicos, no estaba siendo la mejor del hispano argentino.

No pudo hacer magia el gran Braulio -director deportivo rojillo- para cubrir la baja de Ávila y no tendrá altas en este mercado invernal Jagoba Arrasate. También salen de Osasuna en este mercado invernal Nacho Vidal, que se marcha cedido al Mallorca y Brasanac que vuelve a Butarque para reforzar la sala de máquinas del Leganés.

Rayo Vallecano



Muy pendientes en Vallecas estuvieron el último día de mercado del futuro de Raúl de Tomás, que es la ficha más alta del equipo y no ha terminado de adaptarse en su segunda etapa en el Rayo. El único fichaje que ha hecho el conjunto vallecano ha sido el de Miguel Crespo, un centrocampista portugués de origen francés que llega cedido desde el Fenerbahçe con opción de compra no obligatoria valorada en cuatro millones de euros. En cuanto a salidas, finalmente el Real Zaragoza no consiguió convencer a Presa para que abriera la puerta a Bebé, gran objetivo maño, y el único movimiento fue el de cortar la cesión de Joni Montiel, sin minutos de calidad en el Real Valladolid, para mandarle al Burgos.

Villarreal

Muy activo el Submarino Amarillo en este mercado invernal. Ayer mismo hizo su último movimiento. Se hizo con los servicios de Bertrand Traoré. El jugador de Burkina Faso llega libre al equipo amarillo tras desvincularse del Aston Villa de Unai Emery y firma por lo que queda de temporada. Además de Traoré, Marcelino tendrá los refuerzo de Gonçalo Guedes, extremo ex del Valencia, Mosquera, central -ambos llegan cedidos de los Wolves- y Eric Bailly -el central vuelve a casa tras su paso por el United y el Besiktas-.

En cuanto a salidas, el delantero Ben Brereton se fue cedido al Sheffield United, colita de la Premier.

Real Mallorca

El conjunto bermellón hizo los deberes antes del último día del cierre de mercado. Tapa la baja en el lateral derecho con la artroscopia que se tuvo que someter en su rodilla Maffeo con la llegada de Nacho Vidal. Además se hizo con los servicios del centrocampista serbio Nemanja Radonjic, que llega cedido procedente del Torino.

En cuanto a salidas, se rescindió el contrato de Braian Cufré y se cedió al punta Amath Ndiaye al Real Valladolid.

Sevilla

Otro de los equipos que más se han movido tanto en todo el mercado invernal como en el último día. Alejo Véliz llegó a última hora de forma sorprendente cedido por el Tottenham para reforzar la delantera de Quique Sánchez Flores. Además de Véliz llegan al conjunto hispalense Lucien Agoumé, fornido centrocampista cedido por el Inter y el talentoso Hannibal Mejbri, centrocampista tunecino que llega a préstamo del Manchester United.

Salen del Sevilla pesos pesados como Fernando Reges, que vuelve a Brasil, y Rakitic, ambos rescindieron sus contratos.

Celta

El conjunto olívico no consiguió colocar en el último día de mercado ni a Fran Beltrán ni a Carles Pérez -ambos no cuentan para Rafa Benítez-. Marco Garcés, el nuevo director deportivo, hizo tres fichajes. Jailson -centrocampista que también puede jugar de central que llegó libre del Palmeiras, Manquillo, lateral derecho canterano del Atlético de Madrid que viene del Newcastle y el extremo derecho Tadeo Allende, un portento físico con gran pegada que llega a Vigo por 4,5 millones de euros por el 80% de sus derechos procedente del Godoy Cruz.

Cádiz

Los gaditanos tuvieron un día muy movido este jueves. Cerraron tres fichajes y una salida. En la zaga se refuerzan con un fichaje exótico, se trata del central internacional con Siria Aiham Ousou. En la sala de máquinas llega del Hoffenheim Diadié Samassékou, internacional con Malí. Arriba consiguen un refuerzo de lujo, la cesión de Juanmi, procedente del Betis, tras una primera parte de temporada a préstamo en el Al-Riyadh de Arabia Saudí.

El que no seguirá en el Cádiz es un Álvaro Negredo que rescindió su contrato. Cedidos salen Álvaro Jiménez, al Tenerife y Martín Calderón al Atlético Sanluqueño.

Granada

Excelente trabajo el de Matteo Tognozzi, el nuevo director deportivo del conjunto nazarí que fue presentado en noviembre y se ha movido como una auténtica culebra en su primer mercado al frente de la parcela deportiva del equipo granadino.

Este jueves, tras la abrupta salida de Bryan Zaragoza que adelantó su llegada al Bayern Múnich por expreso deseo de Thomas Tuchel -pagaron 4 millones más los bávaros en , compensación, ya que estaba previsto que terminara la temporada en Los Cármenes-, Tognozzi consiguió cerrar dos fichajes: el delantero canadiense Theodor Corbeanu, traspasado desde el Wolverhampton por alrededor de un millón y medio de euros, y Kamil Jozwiak, extremo que llega a Los Cármenes procedente del Charlotte de la MLS americana.

Estos fichajes se unen a los de Facundo Pellistri, hábil extremo que llega cedido del Manchester United, los porteros Marc Mártinez -200.000 euros valió su traspaso desde el Cartagena- y el argentino Augusto Batalla -llega cedido de River-, el lateral zurdo francés Faitout Maouassa, que llega cedido del Brujas, el central uruguayo Bruno Méndez, que llega libre del Corinthians, el zaguero polaco Kamil Piatkowski, a préstamo desde el Red Bull Salzburgo y el centrocampista defensivo, ex del Real Valladolid, Martin Hongla, traspasado por 2,5 millones de euros desde el Hellas Verona. 9 fichajes, casi un once nuevo, ha conseguido el titán de Matteo.

Almería

El Almería, en el último día de mercado, se mostró muy activo. Cerró la llegada del Choco Lozano cedido hasta final de temporada, con opción de compra desde el Getafe. Mendes se marchó prestado al Mirandés y Kaiky Fernandes al Albacete. También se hizo oficial la venta del lateral zurdo Akieme al Reims por 10 millones de euros. El mozambiqueño Bruno Langa será su sustituto. Llega cedido con opción de compra desde el Chaves luso.

Además de Langa, el Almería se ha hecho con los servicios del extremo Luka Romero, el argentino llega cedido procedente del Milán y del veterano zaguero serbio Aleksandar Radovanovic, que llega cedido del Kortrijk belga.