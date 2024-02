Bordalás pide respeto para Greenwood y da un tirón de orejas a Xavi Hernández

José Bordalás, entrenador del Getafe, pidió este sábado en rueda de prensa respeto para su jugador Mason Greenwood, de quien dijo que es un "gran chico" que tiene "un comportamiento ejemplar" y que durante el choque ante el Real Madrid, supuestamente pudo ser llamado "violador" por Jude Bellingham.

Al termino del encuentro ante el conjunto blanco que disputó el Getafe este jueves, el club azulón trasladó una queja al director del partido de LaLiga por un posible insulto de Bellingham a Greenwood, al que presuntamente llamó "violador" en inglés ("rapist").

Greenwood, que llegó al Getafe este verano cedido por el Manchester United, club del que fue apartado en enero de 2022 cuando se abrió una investigación en su contra por un caso de violencia machista tras una denuncia de su expareja. Posteriormente se le retiraron todos los cargos, pero no volvió a jugar en el equipo inglés.

Bordalás defendió a su jugador y no quiso opinar sobre la posible acción de Bellingham: "Sé lo mismo que sabéis vosotros. No me toca a mí, es el club, LaLiga y la Federación los que tienen que hacer una valoración al respecto. Lo único que puedo decir es que pido respeto a Mason Greenwood porque es un gran chico. Es un hombre que respeta a todo el mundo y tiene un comportamiento ejemplar", dijo.

El técnico del Getafe también habló sobre otro tema de actualidad como las declaraciones del entrenador del Barcelona Xavi Hernández, que atacó en rueda de prensa este viernes al Real Madrid tras afirmar que la competición está "adulterada" y que los árbitros están "condicionados.

"Me sorprenden (las declaraciones de Xavi) porque, siempre lo he dicho, los grandes son los que menos se pueden quejar. No es que se les beneficie, pero por su potencial tienen muchas más posibilidades que los clubes pequeños. Sinceramente, yo creo en la honestidad del arbitraje y no podemos dudar de ello porque son profesionales. Respeto todas las opiniones pero alguna no deja de sorprenderme"

al futuro".