El brutal dardo envenenado de un Carlo Ancelotti harto a Xavi Hernández

Carlo Ancelotti pasó por rueda de prensa en la previa del derbi de este domingo (Santiago Bernabéu 21h) frente al Atlético de Madrid. El italiano, perro viejo, entró a sala de prensa con el semblante muy serio. Sabía lo que se iba a encontrar tras los duros ataques desde Barcelona. Si la semana pasada era Joan Laporta el protagonista -un auténtico maestro en el arte de las bombas de humo, atacando al Real Madrid para salir del foco que le persigue desde que saltó a la luz el escándalo del ‘Caso Negreira’ por ser el presidente que cuadriplicó el salario al por entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros- asegurando que "se equivoca el tiro con el tema arbitral", esta semana fueron el propio Joan y Xavi Hernández los que volvieron a atacar al Real Madrid al asegurar que adulteraba la competición con los vídeos realizados por Real Madrid TV sobre los errores de los árbitros emitidos en la previa de los partidos.

Ancelotti dijo basta con su estilo, siempre elegante, en un tema, el arbitral, que le harta: "Yo soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a este nivel. Por respeto al fútbol español. Así que no preguntéis más de esto. No quiero bajar el nivel a esto".

Un dardo envenenado en toda regla directo a un Xavi Hernández que en las últimas semanas tras perder completamente el control de la nave azulgrana, se le nota totalmente desquiciado, disparando al aire a diestro y siniestro por no asumir su rotundo fracaso como entrenador que ha derivado en su dimisión pactada que le pondrá de patitas en la calle cuando acabe la presente temporada -si la situación no termina de ser insostenible-. Ancelotti, que siempre defendió a Xavi como colega de profesión que es, dio un brutal puñetazo en la mesa.

Ancelotti marcaba el territorio con un mensaje a navegantes. En él se refugió cuando el disparo fue por otra vía pero con el mismo propósito. "Ya lo he dicho, no bajo a este nivel", argumentó cuando el debate giró hacia las palabras de Laporta.

Sobre el derbi, la principal preocupación del técnico italiano es saber si podrá contar con un Rüdiger al que el tremendo golpe que se llevó en el muslo el está generando un dolor "terrible". No se entrenó el teutón, aunque Ancelotti afirma que ha mejorado mucho y espera poder contar con él este domingo: "Rüdiger ha mejorado mucho y hoy esperamos lo mismo. Lo evaluaremos mañana y tomaremos una decisión. Es un golpe en un músculo no tan importante, pero debemos evaluarlo. Estará en la convocatoria. Y mañana decidiré si juega o no".

Poniéndose en el hipotético caso de que Rüdiger no llegue a tiempo, Ancelotti abre la puerta a la reconversión de Camavinga como central: "Hay una tercera opción a Carvajal y Mendy. Sería Camavinga, que nunca lo ha hecho, pero por características puede hacerlo. Es rápido y contundente. Serían las tres opciones. Pero, de verdad, las tres dan confianza. En mi opinión, el pivote es el trabajo más sencillo del fútbol, porque debes usar la cabeza más que la energía. Los tres podrían hacerlo bien".

Ancelotti, que no confirmó que portero será titular, asegura que valora poner de inicio a Joselu, sobre todo si no llega Rüdiger, para dotar de más centímetros a su equipo. El italiano explicó el motivo por el que el Real Madrid no acudió al mercado invernal para fichar a un central: "Tras lo de Alaba, pensamos que Tchouaméni podría cubrir el puesto en emergencias. Lo de mañana es una emergencia absoluta, pero sólo un partido. Y eso si Rüdiger no juega. Pero esta situación no será para siempre, porque Militao empieza a estar muy bien y puede estar para abril... o finales de marzo".