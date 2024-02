La ironía de Simeone: "El ambiente de Arabia será un poco similar a lo que nos vamos a encontrar en el Bernabéu"

Simeone pasó por rueda de prensa en la previa del derbi que le enfrentará al Real Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu.

"Para mañana no tengo ninguna duda de quienes van a empezar. No se lo diré ahora. A veces estoy con alguna duda previa en los partidos, pero esta vez no", explicó en la sale de prensa de la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, tras la sesión preparatoria, donde no probó ningún once inicial.

Con las rotaciones que hizo el pasado miércoles ante el Rayo Vallecano y con el once tipo que maneja en los últimos tiempos, en el equipo titular se prevé a Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina y Samuel Lino, en los carriles derecho e izquierdo, respectivamente; Stefan Savic o Reinildo Mandava (el mozambiqueño se ejercitó este sábado en el gimnasio), junto a Axel Witsel y Mario Hermoso, en la defensa; Rodrigo de Paul, Koke Resurrección y Pablo Barrios o Saúl Ñíguez, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Álvaro Morata o Memphis Depay, en el ataque.

Simeone sabe que una de las claves para pescar en el Santiago Bernabéu es no cometer errores: "Hay que jugar un buen partido como siempre hemos jugado ante el Real Madrid. Es un rival de los mejores, no pierde nunca o muy poco, tiene una gestión de vestuario muy buena por su entrenador, una calidad de futbolistas enorme y tocará llevar el partido donde creemos que podamos hacer daño".

Sobre si el Atlético todavía está en la carrera por el título, el Cholo considera que su equipo aún no ha dicho la última palabra: "Con tantas jornadas por delante no hay que pensar en eso, es un partido muy importante, vamos al campo de un rival que va primero y que estará arropado por su gente, debemos estar muy bien".

El gran momento por el que pasa Barrios: "Lo veo en las tres posiciones del medio, puede ser mediocentro por su ritmo, juego y recuperación, pero tiene mucho para crecer. Está en un momento de seguir evolucionando, le vamos a exigir más, necesitamos más de él. Muy contento con él, me gusta, de chico ya lo seguimos para que estuviese cerca nuestro, a acompañarle pero a exigirle".

Recupera a Morata: "Estamos viendo si empieza él o Memphis, más allá de que lo tenga decidido. Está bien y es un jugador importantísimo para nosotros".

El Madrid no tiene presión, ya que tiene margen suficiente para resbalar: "No creo que tengan ninguna presión, la motivación subirá porque es un rival que ya le ha ganado, pero no creo que los futbolistas del Madrid piensen tantas cosas, ellos salen a ganar, saben que allí solo vale ganar y trabajan en consecuencia".

El recado a la Real Federación Española de Fútbol por la Supercopa de España en Arabia Saudí: "El de mañana es el cuarto derbi esta temporada. Jugamos dos de local y uno de visitante, porque el ambiente de Arabia será un poco similar a lo que nos vamos a a encontrar mañana en el Bernabéu, y ahí son fuertes".