El Sevilla se llevó una victoria crucial (1-2) en su lucha por la permanencia en Vallecas ante un Rayo que sigue con el gafe que tiene en su propio campo -no gana desde el 15 de diciembre ante el Deportivo Alavés- y solo suma una victoria en las últimas trece jornadas lo que pone en serio peligro el puesto de Francisco.

El conjunto hispalense se puso por delante con un tanto de En-Nesyri, pero muy pronto igualó Isi Palazón. Con 1-1 en el marcador se produjo la imagen más surrealista y lamentable de la temporada cuando un aficionado del Rayo tocó con su dedo el orificio del ano del extremo argentino del Sevilla Lucas Ocampos cuando procedía a sacar de banda.

En el Rayo vs Sevilla un aficionado le ha metido el dedo por el culo a Ocampos cuando ha ido a sacar de banda 💀💀💀 pic.twitter.com/Ixe9Ms6eHO — gam (@mbafraudee) February 5, 2024

Ocampos no se vio alterado por este incidente, se contuvo y siguió concentrado en un partido que era importantísimo para su equipo y consiguió, junto a sus compañeros, una victoria vital tras anotar En-Nesyri el segundo tanto y aguantar de pie las embestidas de un Rayo que se queda con 24 puntos, a siete de la zona de descenso. El triunfo del equipo de Quique Sánchez Flores le sitúa con 20 puntos, empatado con el Celta, tres por encima del descenso.

Tras el partido, el argentino se mostraba indignado y asegura que si esto sucede en el fútbol femenino ya se sabe lo que podría llegar a pasar: "Seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que LaLiga se lo tome con seriedad, como se toma el racismo esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así porque siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto", siguió Ocampos.

🗣️ "Siempre hay un tonto. Ojalá que lo tomen con seriedad" Las palabras de Ocampos en el micrófono de DAZN sobre lo sucedido con un aficionado del Rayo Vallecano#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/6qGHPrnnpT — DAZN España (@DAZN_ES) February 5, 2024

"Ojalá esto no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino ya sabemos lo que puede llegar a pasar", continuó. "Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les llegue a pasar. Esperemos que tomen las represalias que tienen que tomar y ojalá que un tonto como este no manche a la afición, que la verdad es que se comportó muy bien", finalizó.