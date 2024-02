Todo es felicidad en el Real Madrid. El equipo mantiene una jugosa renta sobre sus perseguidores en Liga tras la sufrida victoria ante el Sevilla, Modric vuelve a sonreír tras el golazo que le dio los tres puntos al conjunto merengue frente a los hispalenses, Mbappé está encarrilado, el Nuevo Bernabéu apura el final de sus obras... El único lunar merengue tiene nombre y apellidos: Arda Güler.

A falta de poco más de diez minutos, Carlo Ancelotti iba a dar entrada al turco para intentar meter desequilibrio para abrir la cerrada defensa del Sevilla. Cuando Güler ya estaba preparado en la banda, llegó el golazo de Luka Modric y el italiano prefirió dar entrada a Álvaro Rodríguez en busca de reforzar el juego aéreo.

La cara de Güler era un poema. El joven turco ha vivido un auténtico infierno en su primera temporada en el Real Madrid marcada por las lesiones. Solo ha podido jugar 92 minutos en Liga y desde Turquía se empieza a cuestionar si tomó la mejor decisión cuando decidió dejar de lado el canto de sirena de otros grandes de Europa, entre ellos el F.C. Barcelona, para fichar por el Real Madrid.

Tras el triunfo ante el Sevilla, Carlo Ancelotti, harto de que se le cuestione como está gestionando al chaval, le mandaba un dardo envenenado para explicar el motivo por el que finalmente no había salido: "Tenía un pensamiento antes del gol de Modric y después del gol tenía otro pensamiento, creo que él lo entiende y si no lo entiende no pasa nada, pero no tengo que dar explicaciones", recalcó el laureado preparador, dejando claro al 'niño' que lo que tiene que hacer es bajar la cabeza y seguir trabajando, como ya comentó en la previa.