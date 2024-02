Repaso de Sonia Cea a Rita Maestre: "La intención del Ayuntamiento es que el Rayo se quede en Vallecas"

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, ha manifestado este martes que la intención del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es que el estadio del Rayo Vallecano "se quede en Vallecas", al tiempo que ha acusado a los partidos de izquierda (Más Madrid y PSOE-M) de utilizar el deporte para hacer política "populista".

Lo ha dicho en el pleno del Ayuntamiento, en el que Más Madrid ha presentado una proposición -que ha decaído por los votos en contra de PP y Vox- para garantizar que el Rayo Vallecano se quede en el Estadio de Vallecas, en la avenida de la Albufera, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el club hayan expuesto la necesidad de buscar otro recinto para el equipo dado que el actual, propiedad del Gobierno autonómico, está obsoleto.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha resumido con un "el Rayo se queda" el sentir de la iniciativa, de Vallecas y de la afición rayista, y ha censurado que, cuando debería estar celebrándose "por todo lo alto" el centenario del club, esté habiendo "presiones y amenazas" por parte de la dirección del club y de la Comunidad de Madrid para que dejar el estadio de la avenida de la Albufera.

Maestre, quien ha abogado por acometer todas las actuaciones que sean necesarias para modernizar el Estadio de Vallecas, como hacer posible que se puedan sacar las entradas de manera online, ha pedido a Cea que "no nos haga luz de gas".

"No busques excusas burocráticas, no se meta en papeleos… es una posición política: ¿está el PP de Madrid de acuerdo con que el Rayo Vallecano se quede en su estadio, en la avenida de la Albufera, y que se mejore ese estadio si es necesario, sí, o no?", ha preguntado Maestre.

Sonia Cea, mirando desde su escaño a las asociaciones del Rayo que seguían el debate desde la tribuna de invitados, ha zanjado: "La intención del Ayuntamiento de Madrid es que el estadio se quede en Vallecas".

"Pero es que, una vez más, vemos cómo la izquierda de este Ayuntamiento se sirve para hacer política, de la mala, para hacer populismo, y, sobre todo, para intentar engañar a los madrileños, y es que la proposición que ustedes han presentado no tiene el objetivo de que este pleno estudie la situación y de manera objetiva, en base a lo que de verdad podamos hacer, planteemos soluciones. Ustedes lo que han hecho es plantear una proposición de cara a la grada, de intentar caldear esa grada", ha manifestado Cea.

Desde el PSOE-M, María Caso, con una postura muy similar a la de Más Madrid, ha abogado por elevar la protección del Estadio de Vallecas para que "sea más difícil que ustedes lo tiren" y que el Ayuntamiento realice las mejoras necesarias "mediante ejecución subsidiaria" si no lo hace la Comunidad de Madrid.

El edil Fernando Martínez Vidal (Vox) también ha puesto de manifiesto la obsolescencia del estadio y ha apostado por que el año del centenario "sería el momento para pensar en los próximos 100 años".

"Pero el futuro del Rayo lo tendrá que decidir el Rayo", ni "la señora Díaz Ayuso" ni "la señora Maestre", ha resuelto Martínez Vidal.