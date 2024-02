Greenwood quiere parar como sea la investigación por el supuesto insulto de Jude Bellingham

Curioso caso el que se vive en Getafe y en Madrid con el asunto Greenwood-Jude Bellingham. Recordemos que una denuncia anónima presentada ante LaLiga sobre un supuesto episodio en el que Bellingham llamó ‘rapist’ (violador) a Greenwood en el duelo del Coliseum del pasado 1 de febrero puso en marcha la maquinaria que tiene el colectivo que preside Javier Tebas para investigar este tipo de sucesos.

Desde el Getafe, su propio presidente lo dijo en su día, se jura y perjura que no fueron ellos los que denunciaron los hechos. Tras la queja recibida, LaLiga encargó un informe pericial de lectura de labios que la patronal envió al Comité de Competición de la RFEF, que será quien decida lo que hacer, ya que LaLiga no tiene competencias sancionadoras.

LaLiga reflejó los hechos en el escrito que remite cada semana al Comité de Competición: "Se ha de informar igualmente, que tras la finalización del partido se detectó a través de las RRSS, mensajes al respecto de un posible incidente en el que presuntamente, el jugador visitante Jude Bellingham le profiere un insulto en inglés al jugador local Mason Greenwood tras una acción del juego. Sobre este incidente se han hecho eco numerosos medios de comunicación, tal y como se acredita en el informe de incidencia anejo".

Hay que recordar que Greenwood vivió un auténtico infierno tras ser acusado en enero de 2022 de agresión e intento de violación por su pareja, la 'influencer' Harriet Robson. Una denuncia que el juez decidió archivar -todos los cargos fueron retirados en febrero de 2023-, pero que le costó muy cara al inglés. Fue vilipendiado en Inglaterra, no volvió a jugar con el United e incluso tuvo que marcharse al extranjero, en este caso al Getafe, para seguir jugando al fútbol. A día de hoy, Greenwood y Robson siguen juntos.

Greenwood quiere parar la investigación

No solo el Getafe como institución asegura que no tiene ninguna intención de que el asunto termine en una sanción a Jude, de hecho su propio presidente también aseguró en su día que "lo que sucede en el campo se queda en el campo". El propio Greenwood, en una información publicada por el diario The Sun, quiere parar la investigación. ¿El motivo? A pesar de estar decepcionado con la actitud de su compatriota, sabe que siempre "será un objetivo para ese tipo de cosas, por lo que ha aceptado que necesitará una piel dura" y prefiere no darle bola a este tipo de asuntos que le puedan generar más "mala publicidad".

El caso Bellingham -Greenwood es único. Ni el Getafe ni el supuestamente afectado quieren que la investigación continúe. Aún así habrá que ver cual es el desenlace final de este curioso asunto.