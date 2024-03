Ancelotti saca el látigo, hace autocrítica y eleva el tono cuando se le pregunta por Vinicius

Carlo Ancelotti pasó por rueda de prensa en la previa del duelo ante el Celta (domingo 18:30h, Santiago Bernabéu).

El italiano hace autocrítica y eleva el tono crítico cuando se le cuestiona por Vinicius: "He mirado un poco atrás en la historia y en la estadística... y nunca he visto un futbolista tan perseguido como Vinicius. Le dicen y le hacen de todo ¿qué tiene que hacer? Le dan patadas, le insultan, le pitan... él marca goles y da asistencias. Creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud contra Vini . Nunca ha pasado que un jugador de tanto talento esté sufriendo tanto. En Vallecas le dieron un golpe de kárate a la cabeza y no hubo ni amarilla y ahora piden la roja para él por un empujón ante el Leipzig. Cuando hay que hacer una evaluación de algo no hay que meter camisetas", aseguró el entrenador.

El bache por el que transita el Real Madrid, que ha cedido cuatro empates en sus seis últimos encuentros, se debe a la falta de "intensidad y actitud" según su técnico, Carlo Ancelotti, que aseguró que LaLiga "sigue abierta" tras ver como el Barcelona, con su triunfo el viernes, redujo la distancia a cinco puntos.

"Después del partido del Girona, que ha sido el mejor de la temporada, hemos sufrido un poco más. Puede ser que hemos bajado un poco el nivel. Nos hace pensar en lo que no hemos hecho bien y mejorar. No estamos preocupados, evaluamos bien las cosas con la mayor crítica posible entre nosotros e intentamos mejorar. El miércoles nos ha faltado intensidad y actitud. Hay que meterla mañana", reconoció.

"La presión es que LaLiga sigue abierta. Tenemos ventaja que podemos manejar solamente sacando lo mejor en cada partido. Es obvio que está abierta hasta que la matemática no diga lo contrario. Hay que pelear todos los partidos en un momento en el que todos se juegan mucho", añadió.

Descartó el técnico italiano que su equipo esté pagando cansancio psicológico en sus últimos encuentro. "¿He dicho esto? Me he equivocado", bromeó. Y fue de nuevo autocrítico al reconocer que no sabe cómo preparar partidos de vuelta en eliminatorias europeas en las que el Real Madrid venció a domicilio en la ida.

"Al tener una pequeña ventaja baja un poco el nivel de atención e intensidad. Fue evidente que el equipo jugó un poco preocupado. No arriesgó en la presión, pero no es cansancio psicológico. Salimos pensando que teníamos ventaja y la verdad es que no sé cómo preparar un partido en ese sentido. Pasó hace años ante el Schalke o el Chelsea. No hay que pensar en la ventaja, pero lo único en lo que piensas es en la ventaja", dijo.

Resaltó Ancelotti que el Celta "se juega mucho" en el Santiago Bernabéu, por lo que pidió a sus jugadores que muestren "otra actitud y otra intensidad" ante la afición madridista, que se quejó con silbidos ante el Leipzig.

"El equipo está más involucrado que nunca porque es un periodo importante de la temporada. Tenemos que mostrar otra actitud y otra intensidad, lo tenemos claro. El último partido no lo hicimos bien delante de nuestra afición. Tenemos que mostrar una cara diferente", afirmó.

Y recordó el técnico italiano que "el éxito esta temporada" se ha debido al "gran compromiso y trabajo defensivo" cuando han sufrido una plaga de lesiones que dejó al Real Madrid sin varios de sus jugadores titulares indiscutibles. "La actitud colectiva defensiva y el gran compromiso nos ha permitido mantener la portería a cero y sacar partidos con buenos resultados".

Ante el Celta no podrá contar por sanción con Jude Bellingham y perderá "presencia en área rival", aunque se mostró convencido de que Rodrygo Goes recuperará su faceta goleadora pronto.

"La historia de Rodrygo aquí ha sido de éxito. Nos ha permitido ganar la Champions hace dos años y siempre ha aportado. Este año no ha tenido continuidad en marcar goles pero sí en rendimiento. Cuando necesitemos gol, estará ahí", dijo convencido.

La vuelta al once del delantero brasileño es uno de los cambios que realizará Ancelotti, que recordó la figura de John Benjamin Toshack.

"Puede ser que haya cambios. Estaba pensando en Toshack, que sabéis lo que decía y no tengo que repetirlo. Pienso lo mismo. El miércoles lo quiero cambiar todo, el jueves menos... algunos cambios voy a hacer porque tengo que meter un poco de frescura", sentenció.