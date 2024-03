El Real Zaragoza, que afronta su undécima temporada en Segunda División, vive horas complicadas. Tras cuatro derrotas en los últimos cinco partidos el equipo de la capital del Ebro ha pasado de mirar hacía arriba, luchando para meterse en puestos de playoff de ascenso, a temer por su futuro en la categoría de plata del fútbol español.

Su entrenador, Julio Velázquez, está sentenciado. El charro, criado en Valladolid, no ha conseguido dar con la tecla. Llegó a Zaragoza el pasado 20 de octubre para intentar levantar un vestuario que se le cayó al técnico que comenzó la temporada, Fran Escribá, pero al que ha terminado por devorar la situación. El equipo, con Velázquez, nunca consiguió ser brillante, pero al menos al inició le dotó de solidez, lo que le permitió sumar puntos. Todo se torció en el último mes con esa nefasta racha donde solo fue capaz de sumar 1 punto de 15. Y no solo son los resultados, las sensaciones que ha dejado son de equipo descompuesto, de muerto viviente, por lo que, a pesar del goloso colchón que mantiene con los puestos de descenso -siete puntos con un partido más-, los fantasmas del sufrimiento por mantener la categoría han comenzado a pasearse por la plaza del Pilar. Defensivamente los errores son constantes y en ataque no se genera nada. No hay automatismos y los jugadores parecen bloqueados. Demasiado plano, el Real Zaragoza ha perdido en casa contra Cartagena y Amorebieta, dos equipos de la zona baja de la tabla.

Muy lejos queda en la retina de la afición el sueño de volver a Primera que revoloteaba la cabeza de los hinchas allá por septiembre. El Zaragoza despertó la ilusión de su fiel afición -el mayor tesoro que tiene el equipo blanquillo- gracias al buen trabajo en los despachos de su director deportivo, Juan Carlos Cordero -llegó en enero de 2023 y planificó con tiempo el pasado mercado estival- y un inicio de curso fulgurante donde los maños consiguieron hacer historia firmando su mejor arranque. Un espectacular pleno de triunfos: cinco victorias en los primeros cinco partidos.

La ilusión se fue poco a poco difuminando y la vuelta a la cruda realidad -marcada por un nefasto mercado de invierno-, a las puertas de Semana Santa, exigen una reacción inmediata. El grupo inversor norteamericano que lidera Jorge Mas, que dispone del 51% del capital social del Real Zaragoza y que tiene en la sombra liderado el proyecto a Miguel Ángel Gil Marín, está preocupado. Saben que necesitan un revulsivo y que no pueden fallar en su elección. Velázquez está sentenciado y el único elegido para salvar la temporada es un viejo conocido de la afición del escudo del León, Víctor Fernández.

El veterano técnico, que ya se ha puesto a los mandos de la pizarra en tres ocasiones al equipo de sus amores y es el entrenador que más partidos ha dirigido al equipo aragonés, se lo piensa. La última vez no salió demasiado bien del equipo, aunque ahora los dueños son otros, y debe sopesar si se ve con las fuerzas necesarias para ponerse al frente de una nave a la deriva. Son horas clave y en la tarde de este domingo Fernández dará una respuesta definitiva. El futuro de una institución histórico anda en juego. Poca broma.