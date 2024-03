Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid que estaba en la prelista de Luis de la Fuente para los amistosos de la selección española de marzo que disputará ante Colombia y Brasil, ha decidido jugar como internacional absoluto con Marruecos, país de su abuela paterna.

El interés mostrado por la Federación marroquí y las llamadas de su seleccionador, Walid Regragui, han terminado de convencer a Brahim que lleva meses meditando su decisión y se ha decidido a cinco días de ser citado por España, según desveló Marca.

Brahim pasó por las categorías inferiores de España e incluso llegó a debutar con la absoluta, y a marcar, en el partido en el que la sub-21 se enfrentó a Lituania en Leganés el 8 de junio de 2021, por el positivo en coronavirus de Sergio Busquets que dejó confinada a la selección por entonces dirigida por Luis Enrique.

El técnico asturiano citó a Brahim el 5 de noviembre de 2021, cuando militaba en el AC Milan, para los dos últimos encuentros de clasificación al Mundial 2022, ante Grecia y Suecia, pero no le dio minutos. Desde entonces el centrocampista malagueño no ha vuelto a ser citado.

"No iré con el primero que me llame, no es así. Estoy centrado en el Madrid donde estoy teniendo pocos minutos y quiero tener más", aseguró Brahim la última vez que fue preguntado por su situación, el pasado noviembre, tras un partido con el Real Madrid.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brahim en el conjunto madridista, aseguró tras la goleada al Celta que desconocía la decisión del jugador. "No sé, no entro. España tiene un montón de jugadores muy buenos, no es tan sencillo hacer una convocatoria. No sé que va a decidir Brahim", manifestó. Al Real Madrid, como a su técnico, no le constaba que Brahim estuviese entre los elegidos de la próxima lista de Luis de la Fuente que hará pública el viernes.

Harto del desinterés español

La noticia es un palo para la selección española que pierde a un jugador desequilibrante de los que ya no se destilan por pura dejadez. Y es que Brahim tenía la intención e ilusión de jugar con España, esperó hasta última hora a su país de nacimiento (Málaga) y donde nació su padre (Melilla) y su madre (Málaga), pero ante las reiteradas ignorancias de la Federación Española, se ha acabado decantado por otro país, Marruecos, que luchó con uñas y dientes por él.