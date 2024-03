La Federación Española de Fútbol ha dejado escapar a un jugón como Brahim, pero no ha hecho lo mismo con el neerlandés Dean Huijsen, un enorme proyecto de central que juega en el primer equipo de la Roma cedido por la Juventus.

Huijsen, nacido en Ámsterdam y de ambos padres neerlandeses, se crió en Marbella desde los cinco años y jugó en las inferiores del Málaga donde llamó la atención de numerosos grandes de Europa, pero fue la Juventus la que se llevó el gato al agua. Ha sido internacional en las inferiores de Países Bajos (Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 21) hasta la fecha. El

La Federación, en este caso sí que pusieron toda la carne en el asador para llevarse al mirlo blanco, estuvieron raudos y veloces e instaron al Gobierno a agilizar los trámites de la nacionalización de Dean para posibilitar la convocatoria del joven talento de 18 años este viernes con la selección Sub 21.

Dean ha sido habitual en las ultimas alineaciones de De Rossi, entrando de la Roma, lo que habla muy a las claras del enorme potencial de un jugador por el que la Federación, al contrario de lo sucedido con Brahim, si que ha luchado con todas sus armas por él.