Diego Pablo Simeone y Xavi Hernández han pasado por sala de prensa en la víspera del partido de Liga que sus respectivos equipos, Atlético de Madrid y FC Barcelona, disputarán este domingo (21:00 horas) en el estadio Cívitas Metropolitano, en el duelo estelar de la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

La gran mayoría de preguntas han girado en torno a Joao Félix, actualmente en el Barça pero que pertenece todavía al Atlético —no tiene hueco en la plantilla rojiblanca, principalmente debido a su mala relación con el Cholo—, y Xavi no duda en reconocer que el portugués está "extramotivado" por enfrentarse a los colchoneros en el Metropolitano, donde le espera un "ambiente hostil". "Lo veo tranquilo, motivado, incluso extramotivado por el partido de mañana. Vuelve a la que fue su casa. Ya hizo un partidazo en la primera vuelta (en Montjuic, donde los culés ganaron por 1-0 con un gol del luso) y ojalá pueda repetir. Necesitamos la mejor versión de Joao y de todo el equipo para ganar a un señor equipo como es el Atlético de Madrid", declaraba el de Tarrasa en rueda de prensa.

Además, cree que el de este domingo es un partido "hecho a medida para los grandes jugadores" y para "mostrar personalidad en un campo realmente difícil". "Joao hizo un grandísimo partido en la primera vuelta, mañana deben ser importantes él y todo el equipo. Es un escenario para mostrar la mejor cara de todos y para ganar los tres puntos, y Joao también", expresaba.

"A mí, personalmente, me gustaban los ambientes hostiles, para poder demostrar un poco la valía. Joao tiene un carácter fuerte, es positivo, es valiente. Tiene muchas ganas de demostrar su talento, que tiene mucho, y mañana deberá demostrarlo en un estadio en el que se necesita mucha personalidad para ganar el partido. Joao tiene muchas características para hacer un gran partido", señalaba.

Por Joao Félix le preguntaban también a Simeone, aunque el técnico argentino no quiso ahondar en la figura del 14 azulgrana. "Soy muy respetuoso con los futbolistas que juegan en otros equipos. No opino normalmente de ninguno y esta no será la excepción. Pensamos en cómo se van a recuperar los nuestros del grandísimo esfuerzo que hicieron el otro día, del partidazo que hicieron. Jugaron un partido hermoso que quedará para el recuerdo, y a partir de ese esfuerzo que se hizo como equipo ojalá mañana lo podamos mantener y hacer un gran partido", afirmó el Cholo.