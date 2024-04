Así se vive la pasión por el fútbol en un clásico de infarto

Es uno de los partidos más esperados del año. ELCLÁSICO es el encuentro que cada temporada paraliza el mundo, una fuerza capaz de eclipsar todo lo demás. Este domingo 21 de abril, en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el FC Barcelona vuelven a verse las caras en LALIGA EA SPORTS, seis meses después de la victoria de los blancos por 1-2. En esta ocasión el Real Madrid afronta el partido con una ventaja de ocho puntos sobre los culés y, de momento, con el golaverage a favor. Si los de Carlo Ancelotti ganan, el título de campeón estaría prácticamente decidido; si, por el contrario, es el Barça quien sale victorioso, la desventaja se reduciría a cinco puntos a falta de seis jornadas por disputarse, con lo que la emoción es máxima.

ELCLÁSICO, la fuerza que eclipsa todo

A lo largo de sus centenarias historias, madridistas y culés se han enfrentado en 187 ocasiones en competiciones de LALIGA EA SPORTS, con un balance bastante igualado de 78 triunfos blancos, 74 azulgrana y 35 empates.

Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Brahim Díaz… frente a los Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Joao Félix o Pedri González, entre otros. Son algunos de los jugadores llamados a ser protagonistas de ELCLÁSICO del próximo domingo. Un enfrentamiento que siempre ofrece duelos vibrantes, como los que protagonizaron en las décadas de los 80 y los 90 futbolistas míticos como Paco Buyo, Julio Alberto Moreno y Quique Estebaranz.

Buyo en un partido reciente del Real Madrid Leyendas (Cordon Press)

Paco Buyo, que vistió la camiseta madridista como portero durante once temporadas (entre 1986 y 1997, reconoce que ELCLÁSICO es "un partido que levanta pasiones. Es el partido del año tanto para el Real Madrid como para el Barcelona, y todos quieren dar siempre lo mejor de sí".

"Contrariamente a lo que piensa mucha gente", señala, por su parte, Julio Alberto, defensa azulgrana entre 1982 y 1991, "los jugadores del Madrid y del Barça éramos muy buenos amigos: Gallego, Juanito, Míchel, Miguel Ángel o Benito se llevaban muy bien con Migueli, Alexanco y, en definitiva, con todos nosotros. Hemos mantenido unas relaciones extradeportivas maravillosas, pero en el campo, cuando tenías que enfrentarte a alguien, aparcábamos la amistad y nos metíamos en harina".

Julio Alberto, en ELCLÁSICO de la temporada 86-87 junto a Hugo Sánchez (Cordon Press)

Una rivalidad sana que recuerda también Quique Estebaranz, que disputó ELCLÁSICO en dos ocasiones como delantero del Barça en la temporada 1993/94 y que destaca el ambiente especial que se vive en estos encuentros, que consiguen que el mundo se pare por unas horas: "No necesitábamos ninguna arenga del entrenador, ni ninguna motivación adicional porque los propios jugadores éramos conscientes de todo lo que había en juego, incluso más allá del objetivo final de ganar la liga. Recuerdo que ese año en particular,1994, nos fue muy favorable".

Quique Estebaranz vistió la camiseta del FC Barcelona en la temporada 93/94 (LALIGA)

"Aquella temporada", añade el exjugador azulgrana con cariño, "ganamos 5-0 y luego en la vuelta, en el Bernabéu, vencimos por 0-1 en último minuto … ¡qué bien se nos dio el Madrid ese año! Fue muy emocionante, porque esa victoria frente al Real Madrid a falta de muy pocas jornadas para el final nos permitió seguir enganchados y conseguir el objetivo de ganar LALIGA EA SPORTS".

"Romario, Ronald Koeman, Stoichkov…" son algunos de los futbolistas azulgranas que destaca con admiración Paco Buyo, que recuerda los dos 5-0 consecutivos: el del Barça en la temporada 1993/94 y el que los blancos devolvieron a los culés en la siguiente campaña. "Aquel 5-0 en el Bernabéu en víspera de Reyes fue un extraordinario regalo para los aficionados del Madrid. Jugamos muy bien y el partido sirvió para empezar a marcar con paso firme la conquista del campeonato liguero", añade Buyo.

La afición: la fuerza de todos

Fuera del vestuario, sin duda la fuerza colectiva de la afición juega un papel fundamental en este tipo de partidos, que refuerzan este vínculo tan especial con sus equipos. Da igual la edad o dónde vivan; la pasión por el deporte y el amor por su club son el verdadero motor que hace grande la fuerza de nuestro fútbol. También para ellos este es uno de los partidos del año y lo viven con intensidad ya sea desde las gradas, desde casa o desde las sedes de las peñas deportivas.

Es el caso de Ángel Pérez, presidente de la Peña Blaugrana Foment Martinenc, la segunda peña barcelonista más antigua, con 69 años de historia (1955). "El partido va a ser extraordinario, con un ambiente fabuloso. Como son todos los Madrid-Barça, por otra parte. Así que, seguro que vemos un gran espectáculo y los del Barça confiamos en sacar un buen resultado en el Bernabéu", apunta.

Los aficionados culés vivirán con emoción máxima ELCLÁSICO (Fuente: Peña Azulgrana Foment Martinenc)

Con igual pasión y orgullo defienden los colores de su equipo Gerardo Tocino, presidente de la peña La Gran Familia, fundada en 1983, conocida por su faceta viajera acompañando a su equipo y que cuenta ya con cerca de 1.500 socios. "La ventaja que tenemos en esta ocasión es que jugamos en casa", indica Gerardo.

La peña madridista la Gran Familia acompaña a su equipo por todo el mundo (Fuente: La Gran Familia)

Él por supuesto que estará en el campo el domingo. A sus 65 años ya no viaja tanto, pero "en el Bernabéu nunca me pierdo una. No concibo mi vida sin el Madrid y sin La Gran Familia, que son toda mi ilusión".

También estará en el Bernabéu apoyando a su equipo José Pardo, vicepresidente de la Peña Madridista La Coma, aunque admite que "Yamal y Lewandowski están haciendo buenas jugadas. Pero lo cierto es que el Madrid está en un gran momento y más jugando en casa", apunta Pardo, que se atreve a pronosticar un 3-0 a favor de los merengues.

Seguidores de la Peña La Coma animando al Real Madrid antes de un partido (Fuente: Peña La Coma)

"Si hay alguien que va con la ilusión de ganar, ése es el Barça", señala Ángel Pérez. "Aunque el Madrid pierda, creo que tiene colchón suficiente para ganar LALIGA EA SPORTS. Y será difícil que se le escape porque esta temporada sólo ha perdido un partido y está realizando un campeonato de notable alto", apunta el presidente de Foment Martinenc.

"Acabo de cumplir 50 años como socio del club", apunta Pérez. "He visto al Barça ganar en multitud de ocasiones, pero el Real Madrid es un grande y ellos también nos han puesto a nosotros en nuestro sitio más de una vez.", afirma Ángel Pérez. Y es que, si algo demuestra el fútbol es que no existen los imposibles; por eso cada partido se vive siempre con la emoción a flor de piel.

Ocurra lo que ocurra el domingo, lo que parece claro es que los aficionados verán un gran espectáculo en el Santiago Bernabéu, con un Madrid que, si gana liderará la LALIGA EA SPORTS de manera casi definitiva, y un Barça que, de salir victorioso, aportará máxima emoción de cara a las seis últimas jornadas del campeonato.

Como apunta Ángel Pérez, "es raro que se dé un 0-0 en ELCLÁSICO". Sólo ha ocurrido en nueve ocasiones después de 256 enfrentamientos a lo largo de la historia. Porque uno de los mejores partidos del mundo es casi siempre sinónimo de goles y un gran espectáculo. Seguro que esta vez no será menos.