Ancelotti: "No he encontrado a ningún madridista triste; háblame del mar, marinero"

Continúan las críticas desde ciertos sectores hacia el Real Madrid por la forma de eliminar al Manchester City en los cuartos de final de la Champions, con Andriy Lunin ejerciendo de héroe en la tanda de penaltis y con un planteamiento que muchos consideran ultradefensivo. A Carlo Ancelotti le resbalan todas estas críticas, sacando pecho por la clasificación del equipo y respondiéndolas con bastante ironía.

¿Le sorprenden al técnico italiano estas críticas? En absoluto. "No me sorprende, cada uno puede opinar, para nosotros es muy claro como tenemos que jugar. Hay dos aspectos, defensivo y ofensivo que tienes que manejar bien cuando tienes la pelota y también cuando no la tienes. A veces hay partidos que tienes la pelota menos de lo normal y tienes que estar bien los noventa minutos como estuvimos", analizaba.

"A día de hoy no he encontrado a ningún aficionado nuestro triste, no sé si van a ir saliendo en los próximos días", añadía Carletto. Están todos muy contentos y estoy muy de acuerdo porque el equipo ha dado la cara aún más. Hay un dicho en España que me gusta mucho: háblame del mar, marinero".

Pese a lo sufrida de la clasificación a semifinales, en la tanda de penaltis, Ancelotti confesaba que lo pasó peor en la Champions de la remontadas ante el Chelsea en el Santiago Bernabéu (temporada 2021/22).

De cara al Clásico de este domingo contra el FC Barcelona en el Bernabéu, que podría ser decisivo de cara al título de Liga —si ganan los blancos se pondrán con una ventaja de 11 puntos sobre los culés a falta de seis jornadas para el final, además de tener el golaverage ganado—, Ancelotti apuntaba: "Estamos muy cerca, cuando vamos a jugar contra un equipo muy competitivo. Lo está haciendo muy bien. El Clásico de siempre, igualado, competido, es una oportunidad para ganar la Liga".