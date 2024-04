Golpe definitivo del Real Madrid a la Liga. Los blancos se han llevado el Clásico del Santiago Bernabéu ante el Barcelona (3-2), con un gol de Jude Bellingham en el tiempo de descuento, para sacar una ventaja de 11 puntos a los culés (más el golaverage ganado) a falta de seis jornadas para el final. El equipo de Carlo Ancelotti culmina así una semana fantástica: tras eliminar al Manchester City en cuartos de final de la Champions, los merengues se meten el título liguero en el bolsillo y siguen aspirando a conseguir tres títulos este curso tras haberse hecho con la Supercopa de España en enero paado.

En cambio, para el Barça es una semana aciaga porque se esfuman todas las esperanzas, cinco días después de caer frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Un varapalo para Xavi Hernández que, salvo sorpresa mayúscula, cumplirá su amenaza y no seguirá en el Barcelona la próxima temporada tras quedarse de vacío.

Remontó dos veces el Madrid para llevarse el gato al agua: Vinícius, de penalti, neutralizó el tempranero gol inicial de Christensen de cabeza. Fermín adelantó de nuevo a los azulgranas en la segunda parte, pero Lucas Vázquez, el mejor del partido, hizo el 2-2 con un gran remate y Bellingham desató el delirio en el Bernabéu en el 91’.

Empezó mal el Clásico para el Madrid. Vinícius falló en el pase hacia atrás y Toni Kroos salió al quite para mandar la pelota a córner. Los culés hicieron mucho daño a balón parado y Christensen, de cabeza, firmaba el 0-1 a los 5 minutos al rematar de cabeza ante la mala salida de Lunin. El meta ucraniano, que venía de ser héroe en Mánchester al parar dos penaltis, no arrancó con buen pie el Clásico. Pero el equipo merengue reaccionó a las mil maravillas y Vinícius avisó con un remate alto tras un balón peinado por Modric, sorprendente titular en la medular junto a Kroos, con la cabeza hacia atrás. El brasileño tuvo otra buena ocasión en un remate de cabeza que no fue preciso.

En el otro bando, Lamine Yamal no tardó en hacer de las suyas con sus peligrosísimas incursiones por el costado derecho, sacando los colores a un Eduardo Camavinga que acabaría siendo sustituido en la segunda parte. El francés es un jugadorazo, pero está claro que el lateral izquierdo no es su puesto. También apareció por la banda derecha Lucas Vázquez, en su primera gran acción de la noche: sacó los colores a Cancelo dentro del área y Cubarsí lo golpeó en su pierna derecha. Soto Grado señaló el penalti, que Vinícius transformó pese a que Ter Stegen se había estirado muy bien.

A partir de ahí llegaron los mejores minutos del Madrid, mientras el Barça sufría defendiendo muy atrás y solo estirándose con jugadas a balón parado. Pero apareció de nuevo Yamal con un peligroso remate en el primer palo para protagonizar una de las grandes polémicas de la noche: Lunin sacó la pelota, aparentemente en la misma raya sin que ésta fuera traspasada completamente. El Barça pidió gol pero el VAR decidió que no fue.

El Barça tuvo más la pelota y respiró, aunque la ocasión más clara al final de la primera parte fue para el Madrid, con Vinícius encarando solo después de un sensacional robo de Bellingham. Pero el brasileño, que pudo tirar, prefirió ceder de tacón a un Rodrygo que no remató con claridad por una precisa acción defensiva de Christensen. Los primeros 45 minutos se cerraron con la peor noticia azulgrana, ya que Frenkie De Jong tuvo que ser retirado en camilla después de un balón dividido al que fue con más contundencia Valverde. Fue el momento de Pedri.

El paso por vestuarios confirmó el ambiente algo frío en el Bernabéu, con los dos equipos sin mostrar demasiado colmillo y con un ritmo lento. Xavi había metido en el campo a Fermín López por Christensen, y el sevillano respondería a la confianza con un gol. Yamal, con su permanente peligro por la derecha, y un disparo desde al frontal de Bellingham hicieron levantarse del asiento al aficionado. También volvería a tenerla Vinícius, a la contra después de un saque en largo de Lunin, pero se quedaría sin ángulo y sin fuerzas después de una carrera de más de 30 metros.

Xavi hizo más cambios, dando entrada a Ferran Torres y Joao Félix, y fue el Tiburón quien gozó de una gran ocasión al adentrarse en el área tras una gran galopada que no culminó en una contra, aunque estaba en fuera de juego. El Madrid llevaba la iniciativa, pero fue el Barça el que volvería a ponerse por delante en el marcador, en una acción aislada cuando Lamine Yamal sirvió un buen balón con rosca que sacó estirándose Lunin: Fermín llegó al rechace del meta ucraniano, no falló y colocó el 1-2 en el marcador del Bernabéu, celebrando el gol a lo Messi ante la grada.

Pero este Madrid es mucho Madrid, y sobre todo si está en racha. Conscientes de que no perder lesel partido permitía casi abrochar el título, los blancos siguieron intentándolo y encontraron el premio apenas cuatro minutos después. Vinícius centró desde la banda izquierda y encontró en el segundo palo a un Lucas Vázquez que remató de primeras para empatar el partido. El 7 blanco pudo sentenciar en otra peligrosa contra gracias a un excepcional envío en largo de Lunin, pero dudó en si asistir a Brahim, que entró por Kroos, o si rematar, optando por lo último, al muñeco y cuando ya era tarde.

El partido entró en una fase de locura en los últimos minutos, con golpes desde ambos lados, aunque sin demasiado peligro para los porteros. Y la locura se desató en el descuento, con un gol de Bellingham a pase de Lucas Vázquez desde la derecha. Partidazo del gallego, con un gol, una asistencia y un penalti provocado. Ha demostrado el de Curtis que está más que listo para medirse al Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

El Bernabéu explotó de júbilo, celebrando el gol de Bellingham y una victoria que pone al Real Madrid acariciando la trigésimo sexta Liga de su historia.



Ficha técnica

Real Madrid, 3: Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga (Fran García, m.71); Kroos (Brahim, m.71), Fede Valverde, Modric, Bellingham; Vinícius (Joselu, m.82) y Rodrygo (Militao, m.74)

FC Barcelona, 2: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Cancelo; De Jong (Pedri, m.45+5), Christensen (Fermín, m.46), Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski (Ferran Torres, m.64) y Raphinha (Joao Félix, m.64).

Goles: 0-1, m.6: Christensen. 1-1, m.18: Vinícius de penalti. 1-2, m.69: Fermín. 2-2, m.73: Lucas Vázquez. 3-2, m.91: Bellingham

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Mostró cartulina amarilla a Camavinga (33), Vinícius (75) y Modric (83) por el Real Madrid; y a Koundé (75) y Cubarsí (90) por el Barcelona

Incidencias: Partido de la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu, lleno con 77.891 espectadores en las gradas. El Real Madrid estrenó su nuevo videomarcador de 360 grados. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Gil, director de competiciones de LaLiga, fallecido este domingo