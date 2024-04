El Arenteiro, un modesto equipo de la localidad orensana de Carballino, está viviendo un sueño hecho realidad con su equipo de fútbol. Tras una temporada espectacular en Segunda RFEF, consiguió el ascenso directo tras quedar primero después de firmar un año sublime. El salto a Primera RFEF, donde se mediría con equipos como el Deportivo de la Coruña, Nástic de Tarragona, Ponferradina o Lugo, entre otros, daba algo de vértigo. Todas las quinielas le señalaban como uno de los equipos candidatos al descenso. Nada más lejos de la realidad. El Arenteiro ha firmado un año de ensueño. Actualmente es séptimo y tiene más cerca los puestos de playoffs -8 puntos- que los del descenso -12 puntos-.

A falta de cinco partidos para el final de la temporada, el Arenteiro mira el futuro con optimismo. Uno de los encuentros que el equipo orensano tenía señalado en rojo antes de comenzar la campaña era la visita a Riazor. Enfrentarse a todo un Deportivo de la Coruña y en su estadio ilusiona a cualquiera. Lo que no esperaban desde la directiva del Arenteiro es que la cita se convirtiera en noticia por una carambola surrealista que hará que el equipo que entrena Javi Rey tenga que jugar el encuentro con su entrenador de porteros bajo palos.

El problema viene derivado de una mezcla de mala suerte y de la absurda cláusula del miedo que tanto ha dado que hablar en el pasado. El guardameta titular durante esta temporada, Diego García, sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles que le tendrá de baja lo que resta de temporada. El tercer guardameta, Manu Figueroa, también está lesionado y Pablo Brea está cedido por el Deportivo de la Coruña, pero no podrá jugar si el Arenteiro no paga una prohibitiva penalización que viene reflejado en el préstamo.

Con este desolador panorama el Arenteiro se puso manos a la obra para buscar una solución. Subir a uno de los porteros del filial, que juega en Segunda Gallega, era inviable, ya que por edad -tienen más de 25 años- si juega ante el Deportivo no podrá volver a bajar con el Arenteiro B. Otro de los recursos que tocó el equipo de Carballino fue rastrear el mercado buscando un portero en paro. Se tocaron 6 o 7 opciones, pero no se llegó a ningún acuerdo. El último intento a la desesperada fue solicitar al Deportivo negociar la penalización de la cláusula del miedo. Recibió un "no" rotundo del conjunto coruñés. "Los contratos está para cumplirse", afirmó Fernando Soriano, director deportivo blanquiazul. El Deportivo, tras cuatro años en Primera RFEF, está a un paso de volver al fútbol profesional al sacar 6 puntos al segundo clasificado, el Barcelona B, con solo 15 en juego.

A grandes males... grandes remedios

Ante está insólita situación, el Arenteiro ha decidido hacer ficha a su entrenador de porteros. Diego Rivas volverá a vestirse corto para defender los colores de su equipo tras llevar un año retirado.

La temporada pasada Diego Rivas estaba en activo, por lo que no será demasiado extraño para él: "Antes de exponer a algún jugador de campo a enfrentarse a esta situación, prefiero dar yo ese paso. No es una situación tan radical. Hasta el año pasado estaba compitiendo en el Racing de Ferrol", afirma el actual entrenador de porteros del Arenteiro.

La surrealista situación comenzará este domingo a las 19h. Esperemos que el bueno de Rivas no note la inactividad y tenga cualquier tipo de percance físico o vea una tarjeta roja, ya que el Arenteiro -va a pelo a Coruña- no lleva segundo portero y tendría que ser un jugador de campo el que se pusiera bajo palos.