Las mayores excentricidades del polémico Víctor Valdés salen a la luz

Víctor Valdés ha tenido un paso muy fugaz por los banquillos tras colgar las botas. Su excéntrica personalidad y unos comportamientos un tanto peculiares le sacaron de la rueda del mundo del fútbol.

Valdés comenzó su andadura en los banquillos en 2018 haciéndose cargo del banquillo del Juvenil A de la Escuela Deportiva Moratalaz. notable para el que fuera portero, retirado de los terrenos de juego a inicios de aquel año tras cerrar su carrera en el Middelesbrough. Valdés lo partió con el equipo madrileño. Se proclamó campeón de liga y consiguió levantar la Copa de Campeones de la categoría tras vencer al Real Madrid C.

Su excelente puesta a punto con el Moratalaz le valió su vuelta al Barcelona. Cogió las riendas del Juvenil A pero no duró mucho por sus exigencias. Quiso imponer su estilo con su 4-4-2, jugar en el Johan Cruyff y sus roces con Kluivert fueron definitivos para su pronta destitución solo tres meses después de comenzar la temporada. La UA Horta de Tercera División apostó por él una temporada después. Allí tampoco estuvo exento de polémicas. Fue sonada la de su encontronazo con algunos de sus jugadores a los que despidió ya que no contaba con ellos. Son Adri Giménez, David Corominas y Sergi Moreno. Fue éste último el que en declaraciones para betevé explicó, a su juicio, lo sucedido: «Valdés me ha tratado como una mierda. Quien ha perdido las formas y ha hecho las cosas mal no es el Horta, sino Víctor Valdés. Estábamos haciendo preparación física en el gimnasio, se acercó a mí, a Adri y a Coro y nos dijo que no contaba más con nosotros, que futbolísticamente no era lo que esperaba. Se piensa que está jugando al FIFA, como si los jugadores fuéramos cromos".

Las últimas polémicas de Víctor Valdés

En las últimas horas Valdés es noticia al hacerse virales unas declaraciones de Genís Blasco, futbolista del Sant Andreu a quien el ex guardameta dirigió durante su etapa en la Unión Atlètica Horta, al Podcast Desobediència Cruyffista.

El zaguero, que se medirá al Zamora en la primera eliminatoria por el ascenso a Primera RFEF, ha destapado algunas de las excentridades de Vícor: "Para que os hagáis una idea, es bastante lunático. Es el típico que tiene muchos fantasmas en la cabeza. Y empezaba: ‘Ter Stegen… Ter Stegen mucho humo’", comentaba Genís entre las risas de los allí presentes.

Además de este palo a Ter Stegen, Ginés Blasco también detalló algunas de las locuras de Valdés en el Horta, en la que fue su última experiencia en un banquillo tras dirigir a los juveniles del Barça, despedido tras tres meses: 2En su vestuario tenía un cartel que decía ‘cuidado con el perro’ y se cambiaba él solo en ese vestuario. Ponía música techno a tope a las 10 de la mañana. En su despacho tenía la bandera de España y el trofeo de la copa del mundo que ganó, la réplica. Cuando jugábamos algún partido amistoso así entre nosotros empezaba: ‘¿La veis? ¿La queréis? Quien gane, gana esto’".

Ginés Blasco y Víctor Valdés coincidieron en el Horta. Pero meses después ambas partes acordaron la rescisión de su contrato. El presidente de la entidad, Paco Carmona, hacía pública la marcha del entrenador, la decisión anticipada en los últimos días y el proyecto que inicia ahora con Joan Laporta en declaraciones para betevé: "El mister ya me ha comentado que era su último partido. Que agradecía a la plantilla el trabajo de estos meses. Él me ha dicho que se marcha porque tiene un proyecto nuevo con Joan Laporta. Por lo tanto, hemos terminado una etapa".

¿Qué es de Víctor Valdés a día de hoy?

Desde que dejó el Horta y colgó la pizarra, Valdés no ha vuelto a aparecer públicamente y solo hizo un pequeño amago. Y es que DAZN lo anunció como uno de los comentaristas del equipo de narración para los partidos de LaLiga, pero nunca llegó a debutar. Nadie sabe a ciencia cierta que es lo que ocurrió.

A día de hoy, tras toda una vida dedicada al fútbol, Valdés parece que se ha retirado definitivamente y se dedica a disfrutar de la vida en familia. Se ha borrado las redes sociales y nunca ha sido visto por el Camp Nou para presenciar un partido del Barça.