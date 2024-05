Tebas confirma el fichaje de Mbappé por el Real Madrid y desvela la duración de su contrato

Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid la próxima temporada. Siete años después, Florentino Pérez, insaciable cuando se propone algo hasta que lo consigue, cumplirá su sueño. Fue él el gran valedor de su fichaje cuando el PSG acordó su traspaso con el Mónaco. Desde la dirección deportiva del conjunto merengue no veían nada claro su incorporación. Pérez siempre confió en Kylian y la próxima temporada gozará del mejor jugador del mundo en el Nuevo Bernabéu.

Tras despedirse del PSG, el destino del astro galo es un secreto a voces, pero por si quedaba la más mínima duda -algunos intentaron vender en redes sociales que Kylian se iría a la Premier para jugar en el Arsenal- el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha confirmado en una entrevista con el diario 'Olé' la llegada de Mbappé al Real Madrid: "Pues hombre, es del Madrid el año que viene, la temporada que viene, sí, sí"

Tebas se moja incluso con la duración del contrato que tendrá Mbappé en el Madrid: "Hombre, si les ha firmado cinco temporadas de contrato, tiene cinco temporadas de oportunidades", afirma Javier en un avance de la citada entrevista refiriéndose a las opciones de Mbappé de conquistar la Liga de Campeones como jugador del Real Madrid.

Tebas se deshace en elogios hacia la entidad merengue: "La épica es algo que se podría decir que está dentro del Real Madrid. Porque va ocurriendo temporada tras temporada. A veces no lo consigue todo. Pero la mayoría de las veces gana. Esto marca un poco la vigencia de LaLiga, ¿no?», explica.

Tebas no solo presume del Real Madrid, saca pecho del buen nivel de LaLiga: "No sólo el tener grandes jugadores hace una gran competición, hay que hacer muchas más cuestiones. Y si no las haces, nunca llegas a hacer una gran competición. Nosotros hacemos muchas para hacer una gran competición y van llevando jugadores. Y siempre aparecen nuevos jugadores. En el Barcelona ya vi a Yamal de chico, o Pedri o Gavi. Y en Madrid, Vinicius, Bellingham y en lo que viene, Mbappé".