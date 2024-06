La ignorancia de Marcos Llorente que indigna a los médicos: anima a no protegerse contra el sol

Marcos Llorente se cayó a última hora de la convocatoria de Luis de la Fuente para disputar la Eurocopa de Alemania, pero no parece que esté demasiado disgustado. Disfruta de unos días de asueto en Hawai y a través de su cuenta de Instagram describe lo que hace día a día.

Marcos se despierta a las 5:20 de la mañana para esperar el amanecer y mantener así los ritmos circadianos. A las 6:40 se va a jugar al golf hasta las 9:30, cuando para a desayunar.

A partir de aquí llega la polémica. Explica Llorente que toma el sol entre las 10:00 y las 14:00 horas, momento del día en el que el índice de rayos UV es más elevado y por tanto más peligroso. A pesar de los riesgos que acarrea, Marcos se jacta de haberse tumbado sin crema ni gafas de sol.

Muchos de sus seguidores le han señalado las consecuencias para la salud que tiene la exposición al sol sin protegerse de forma adecuada, pero el futbolista ha dejado clara su postura. "Yo sí puedo (tomar el sol sin crema solar ni gafas), tú no porque lo haces todo mal. Por eso digo que el problema no es el sol, somos nosotros. No culpéis al sol", contesta a uno de los comentarios que ha recibido en la publicación. "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", afirma muy seguro en respuesta a otro seguidor.

La posición de Llorente ha llamado la atención del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma", ha escrito en x a raíz de los comentarios del atlético.

En los últimos años se han propagado varios mitos que defienden que tomar el sol no es peligroso. El sol es esencial para la vida porque interviene en distintos procesos fisiológicos del ser humano, como la síntesis de la vitamina D y puede ayudar a la mejora de algunas enfermedades de la piel. Es importante tomar el sol sin protección durante 10 o 15 minutos al día para cargar nuestro cuerpo de vitamina D, pero es vital pasado ese tiempo protegerse del sol. Su exposición prolongada sin protección puede presentar efectos negativos para la salud que puede acarrear consecuencias perjudiciales, desde quemaduras en la piel y lesiones oculares hasta el cáncer de piel.

La Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) diferencia dos tipos de factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel: los no evitables o intrínsecos, como el sexo, la edad, el tipo de piel..., y los evitables o extrínsecos donde se sitúa la exposición solar, donde el factor de riesgo más importante es "la exposición a los rayos ultravioleta que proceden de la luz solar".

Marcos Llorente, que se salta otra de las recomendaciones de los médicos -tener mucho cuidado con el sol en las horas centrales del día (de 12h a 16h cuando él toma el sol de 10h a 14h- muestra ser un peligroso ignorante respecto a los efectos perjudiciales que puede tener el sol en nuestro organismo.