Laporta saca pecho: carga contra todos... ¡y da las gracias al Real Madrid!

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se ha quejado de la existencia de "un falso relato apocalíptico" procedente de "ciertos entornos", bien "por desconocimiento, mala fe o las dos cosas" y ha atacado duramente a la oposición.

"No era estar al lado de Laporta, era estar al lado del Barça", ha dicho en una multitudinaria rueda de prensa que ha reunido a 87 periodistas de 50 países y a la que también han asistido sus compañeros de junta directiva y los miembros de la comisión deportiva.

"¿Alguien se piensa que el presidente del Barça podría dimitir por una decisión de LaLiga o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)", se ha preguntado Laporta, quien ha defendido el procedimiento dentro de los "plazos correctos" para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y ha atacado con dureza a la oposición, que amenazó con una moción de censura.

"La oposición ha priorizado sus intereses"

"Pobre Barça si acaba en manos de los que actualmente están actuando como oposición. Ojalá no caiga nunca en estas manos. Han priorizado sus propios intereses por delante de los intereses del Barça", ha dicho.

"Han desestabilizado al equipo. Parecía que querían que fracasásemos en el intento de inscribir a ambos jugadores", ha denunciado el dirigente de la entidad azulgrana.

Por eso, Laporta ha dicho valorar "enormemente" la victoria del conjunto azulgrana en la Supercopa de España: "Por la fuerza mental que han tenido los jugadores, Hansi Flick y todo su equipo".

Y es que, según ha desvelado el presidente, "Dani y Pau, y también sus familias, han sufrido mucho, porque no podían jugar, porque sabían las consecuencias que eso tenían".

También el propio Laporta, que ha justificado su corte de mangas tras recibir la noticia de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) había resuelto que ambos futbolistas debían recuperar sus licencias federativas a "un momento de euforia contenida", porque el club había conseguido "una cosa muy difícil contra todos y contra todo".

"En ningún momento, insulté a ningún presidente de Territorial"

En este sentido, el presidente del Barça ha asegurado que "en ningún momento" insultó a ningún presidente de las Territoriales de la Real Federación Española de Fútbol, tal como se ha publicado, en el palco del King Abdullah de Yeda, antes de la disputa de la semifinal ante el Athletic Club.

"Eso son mentiras. Solo le dije al presidente de la Federación (Rafael Louzán), lo que pensaba a raíz de lo que habíamos hablado con anterioridad, pero dos días después lo hablamos y lo aclaramos", ha matizado.

Y es que, para Laporta, la inscripción de Olmo y Víctor ha sido un éxito más de su brillante gestión, de la que ha sacado pecho: "Hemos vuelto al 1:1 del 'fair-play' financiero de LaLiga después de mucho tiempo de estar económicamente intervenidos, hemos firmado con Nike el mejor contrato de ropa deportiva del mundo y estamos levantando un estadio nuevo".

"Y mientras hacemos todo eso, estamos disfrutando de un equipo joven, muy competitivo y muy unido, dirigido por un entrenador excepcional como es Hansi Flick", ha añadido.

Laporta ha recordado que "la obra de gobierno" de su junta se centraba en cuatro pilares: el incremento de ingresos, la reducción de gastos, "sobre todo de la masa salarial de la plantilla deportiva", el no poner "en riesgo" el modelo de propiedad y que la recuperación económica no obligase a los socios "a rascarse el bolsillo".

"Todo eso se ha cumplido. Pero no de forma improvisada, ni a golpe de genio del presidente, ni por el azar ni ayudas externas. Se ha completado, porque hemos trabajado bien y hemos ido siguiendo un plan estratégico muy detallado", se ha defendido.

Laporta ha recordado que "se trataba de salvar al Barça de una situación muy complicada y defenderlo de ataques que vienen por tierra mar y aire, desde fuera, y algunos también desde dentro". Por eso "nada de lo que ha pasado con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor" le ha sorprendido.

"No es por causalidad que, cuando el FC Barcelona vuelve a emerger en el liderazgo del mundo del fútbol, diversos actores con sus correspondientes apoyos mediáticos unen sus esfuerzos para imponer un relato ignominioso que no tienen nada que ver con la realidad. Este 'modus operandi' ya sabemos de que va, porque se repite cíclicamente", ha reflexionado.

"Este es un ataque al escudo y el escudo no se mancha"

"Este es un ataque al escudo, y el escudo no se mancha. Los desestabilizadores de afuera y de dentro tendrán que trabajar mucho más para tumbarnos y evitar que sigamos siendo una referencia en el mundo deporte y un club querido y admirado por millones y millones de personas en el mundo", ha sentenciado.

El significativo mensaje de agradecimiento al Real Madrid

Uno de los asuntos que más ha levantado suspicacias en el Caso Dani Olmo ha sido el silencio del Real Madrid. Cuando le preguntaron a Joan Laporta por este asunto, dejó un significativo mensaje de agradecimiento:

"No desvelo las conversaciones privadas, pero puedo decir que estoy muy agradecido a los clubs que no se han posicionado en contra. Podemos ser rivales en el campo, pero de la mano en otros asuntos. No me ha sentado bien los que se han pronunciado en contra. Estoy agradecido a los que no lo han hecho, deben tener unos servicios jurídicos que saben de la legalidad", aseguró el presidente.

"Pero no quiero entrar en aspectos técnicos. Respeto la posición de todas las partes. No desvelo lo que hablé con Florentino, hablamos de la Supercopa en Arabia, que hay que mejorar algunos aspectos... aunque la organización fue muy buena. El desplazamiento, estar una semana allí... tal vez deberíamos estar mejor remunerados y sacar más provecho. El ambiente era de concordia, sabían que el tema estaba muy latente...", sentenció Laporta.