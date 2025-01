Flick evita contestar a Bordalás: "No tengo nada que añadir"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que hará "unos cuantos cambios" en el equipo, ya que necesita "piernas frescas" en el partido de este domingo contra el Valencia, que será "exigente", y se ha mostrado muy satisfecho con cómo "gestiona" el director deportivo del club, Deco, la plantilla azulgrana.

"Pedri, de momento, está jugando muy bien también, está al 100%. Cambiamos un poquito la filosofía en cuanto a Pedri. Continuará jugando porque es mejor para él. Cuidamos de él, pero puede que no esté desde el inicio, quizás más hacia el final. Necesitamos piernas frescas para mañana. Haremos unos cuantos cambios en el equipo", declaró en rueda de prensa.

Así, cree que están "bien preparados" para el duelo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "El Valencia ha estabilizado su defensa y saben cómo jugar al fútbol, así que será un partido exigente para nosotros. Su defensa es muy buena y tendremos que generar ocasiones, y no será fácil", dijo, sin desvelar si apostará por Iñaki Peña o por Wojciech Szczesny en portería. "Tienes que esperar hasta mañana. Hoy decidí no hablar sobre la alineación", apuntó.

Sobre si da prioridad a LaLiga o la Liga de Campeones, el preparador alemán recalcó que para él "es importantísimo ganar cada partido". "Entramos así al campo y así queremos abordarlo. Debemos gestionar el descanso de los jugadores que lo requieren. Después del partido contra el Valencia, ya veremos contra la Atalanta. Es importante ganar los partidos en casa", subrayó.

También habló de lo sucedido en el Coliseum, donde no pasaron del empate la semana pasada. "En Getafe fue nuestra culpa no ganar, no estábamos concentrados. Y eso es lo que tenemos que cambiar; tenemos que concentrarnos desde el inicio hasta el final del partido", expuso, sin querer comentar las palabras del entrenador del Getafe, José Bordalás. "No tengo nada que añadir", indicó.

En otro orden de cosas, Flick reconoció que recibió "muchos mensajes" de amigos tras la remontada ante el Benfica (4-5). "A veces no puedo responder a todos, pero están contentos. Lo más importante para el club es que los aficionados también lo estén. Tengo que darle muchísimas gracias a cada una de las personas que nos apoyaron el Lisboa, porque no fue fácil. Fue un partido increíble, estábamos tranquilos y enfocados en lo que podíamos cambiar, concentrados en nuestras fortalezas. Los jugadores saben que tenemos confianza. Es un equipazo muy joven. Todos me ayudan muchísimo a concentrarme en lo que es necesario", expresó.

Por otra parte, valoró las renovaciones de Ronald Araujo y Gerard Martín. "Deco lo está haciendo genial. Normalmente buscamos nuevos jugadores, pero es igualmente importante hablar con los jugadores presentes. Ellos son importantísimos y esto es lo que está haciendo de momento, y esto me gusta muchísimo. Me gusta cómo Deco gestiona la plantilla", aseguró, desvelando qué le pide al defensa uruguayo. "Hablé mucho con Ronald y lo importante es que esté forma. Estamos trabajando con él y será un mejor jugador", adelantó.

Sobre el danés Andreas Christensen, ha recordado que viene "de una gran lesión" y está "entrenando muy bien". "Algunos jugadores están por delante de él, así que tiene que trabajar, pero conocemos su calidad. Cuando vuelva al 100%, ya veremos lo que ocurrirá", afirmó, para concluir hablando de Pau Víctor. "Tenemos que ver de dónde viene. Cada partido es duro y para nosotros no es fácil dar a cada uno los minutos que requiere. Tenemos nuestro plan, pero no podemos seguirlo siempre. Tendrá sus oportunidades, porque lo importante es que está trabajando mucho en los entrenamientos", finalizó.