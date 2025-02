La telaraña de Julián Álvarez puede romperse a una semana del derbi

Partido a partido. Con la frase del Cholo resonando en la cabeza, pero con un ojo puesto en el fin de semana que viene, será la mejor manera para Julián Álvarez de afrontar el duelo ante el Mallorca que se disputa esta tarde en el estadio Metropolitano. En estos momentos, el Real Madrid lidera la clasificación y los colchoneros le siguen de cerca con una distancia de cuatro puntos por lo que, dependiendo de los resultados de esta jornada, una victoria en el derbi de los visitantes seguiría manteniendo muy viva la competición.

La situación para La ‘Araña’ es tensa ya que acumula cuatro tarjetas, por lo que recibir la quinta en el día de hoy, le impediría estar presente en el derbi que se disputará el próximo 8 de febrero en la casa de los blancos. La última cartulina la vio en el partido frente al Villarreal, en el minuto 63 cuando Sánchez Martínez le amonestó en una extraña situación en la que el futbolista reclamó una falta a su favor.

Reafirmarse en el top

Con 16 goles entre Liga, Champions League y Copa del Rey, es el máximo goleador del equipo del Cholo y, además, suma tres asistencias. El partido madrileño de máxima rivalidad es una nueva oportunidad para ‘picar’ y seguir consolidándose como una de las estrellas del equipo. A finales de septiembre, el argentino vivió su primer derbi donde disputó 75 minutos y fue amonestado justo antes de abandonar el campo, siendo esta su primera tarjeta amarilla y como rojiblanco. Frente a Alavés y Sevilla acumuló las dos tarjetas restantes.

Una leyenda atlética como Rubén Cano, ya le ha avisado: "Vuelvo a insistir!!! Tengo entendido que Julián lleva 4 tarjetas… Si es así… Que se cuide… Pero al máximo. Si no no juego contra el Real Madrid… A mí me pasó… Por eso digo", escribió Rubén Cano en su cuenta de X. Poco minutos después, y para terminar de poner en situación de alerta aseguró en otro mensaje: "Yo tenía 4 tarjetas y el próximo partido era el Real… Me amonestaron por pisar la línea del área cuando sacó el portero un saque del arco", puntualizó.

Más futbolistas al filo

Además de Julián, Koke y Le Normand son los otros dos jugadores apercibidos de la plantilla y que podrían quedarse sin jugar el derbi madrileño. El defensa también resultó apercibido frente al submarino amarillo instantes antes a Julián por tocar el balón con la mano.

El encuentro posiblemente no traiga buenos recuerdos al internacional español. Durante el partido de ida en el Metropolitano un choque aéreo en los instantes finales con Tchouaméni le provocó un traumatismo cranoencefálico con hematoma subdural. Por ello, estuvo apartado de los terrenos durante 67 días regresando en el partido contra el Cacereño de Copa del Rey, que se disputó el 5 de diciembre, y se probó durante la primera parte.