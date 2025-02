Repasamos una temporada más en Libertad Digital quiénes son los futbolistas de La Liga que más cobran en cada uno de los equipos de Primera División en el presente curso. Siempre basándonos en las cifras ofrecidas por la página web Capology, una base de datos online de salarios deportivos, y consultando otras fuentes como Salary Sports o Fichajes.com

Conviene reseñar que todas las cifras que aquí aparecen son de salario en bruto, así como que no se contemplan ni se añaden otros posibles incentivos como primas o bonus por resultados individuales o colectivos. Además, en muchos de los casos no son salarios verificados, y se trata más bien de estimaciones, habida cuenta que habitualmente los clubes no detallan sus cifras exactas.

ALAVÉS (€19,090,000 total anual - €795,417 de media por jugador)

Un futbolista cedido, Joan Jordán, es el mejor pagado en el conjunto babazorro, con algo más de tres millones y medio por la temporada que jugará en el club. Lejos queda el segundo que más cobra, propiedad del Alavés: Toni Martínez, con 1’8 millones.

ATHLETIC CLUB (€59,370,000 total anual - €2,283,462 de media por jugador)

Los hermanos Williams son los futbolistas que más cobran en el conjunto vasco. Primero, el mayor, Iñaki. Algo más de 11 millones brutos por temporada. Segundo, el pequeño, Nico. Tras su último renovación supera levemente los 10 millones cada curso.

En un segundo escalafón quedan varios futbolistas que perciben entre 4 y 5 millones: Yuri Berchiche, Unai Simón o Dani Vivian.

ATLÉTICO DE MADRID(€136,420,000total anual - €5,456,800de media por jugador)

Jan Oblak sigue siendo el futbolista mejor valorado económicamente en el Atlético de Madrid, y el portero mejor pagado del fútbol español, con una ficha de 20.8 millones. En segunda posición ha quedado Antonie Griezmann, con 12.5 millones, tras la última renovación de Koke, que bajó hasta los 8 millones.

FC BARCELONA (€192,320,000 total anual - €6,868,571 de media por jugador)

El conjunto azulgrana sigue aligerando gasto en salarios de plantilla, y Robert Lewandowski sigue siendo el futbolista mejor pagado. 27 millones por temporada percibe el polaco, a quien le resta la presente y una temporada más de contrato. Tras él se sitúa Frenkie de Jong, quien se acerca a los 20 millones.

Llama la atención la presencia de Ansu Fati, con casi 14 millones, en el tercer escalón. Dani Olmo no llega a los 10. Y Lamine Yamal apenas supera el millón y medio.

REAL BETIS (50,370,000€ total anual - 1,937,308€ de media por jugador)

Tras la marcha de Nabil Fekir el pasado verano, Isco Alarcón se ha quedado como el futbolista que más cobra en el conjunto hispalense, con una ficha cercana a los 7 millones anuales. Tras él Gio Lo Celso, que supera ligeramente los 4 millones. Y posteriormente encontramos cuatro jugadores que cobran –siempre según Capology- la misma cantidad: 3.120.000€. Se trata de Fornals, Diego Llorente, Bellerín y Marc Roca. Antony, flamante fichaje de este mercado invernal, también se encuentra en la misma cifra, aunque se desconoce qué parte recibirá del cuadro hispalense por los meses que vista de verdiblanco.

CELTA DE VIGO (€32,590,000 total anual - €1,253,462 de media por jugador)

La marcha de Jonathan Bamba, hasta el mes pasado el futbolista mejor pagado con una ficha que superaba ligeramente los 4 millones por temporada, Marcos Alonso se ha quedado ahora en la primera posición. Llegado en verano con la carta de libertad, tiene una ficha de 3’1 millones por curso. Tras él, Iago Aspas, quien percibe actualmente una cifra cercana a los 3 millones.

ESPANYOL: (€19,160,000total anual - €736,923 de media por jugador)

En una de los equipos ascendidos esta temporada, el central Kumbulla ocupa de manera destacada la primera posición. 3.750.000€ percibe el futbolista albanés. Eso sí, se desconoce qué cantidad paga el club catalán, y qué cantidad la Roma, equipo al que pertenece y a donde volverá este verano, al finalizar la cesión. Tras él, se sitúan dos futbolistas también cedidos: Alex Kral y Alejo Véliz.

En propiedad, Edu Expósito es el futbolista mejor pagado, superando levemente el millón anual.

GETAFE (€23,230,000total anual - €967,917de media por jugador)

El cuadro madrileño ha reducido de manera importante los gastos en concepto de ficha respecto al año anterior. Eso sí, en Borja Mayoral tiene a un futbolista muy bien pagado: 4.8 millones anuales. Exactamente la misma cantidad que percibe Juan Bernat, aunque en su caso se reducirá acorde a los meses que pasará en Getafe. Mauro Arambarri supera los 2’5 millones, al igual que Carles Pérez, cedido por el Celta. También Djené supera los 2 millones, aunque habrá que estar atento al togolés porque este verano termina contrato.

GIRONA (€38,120,000 total anual - €1,588,333de media por jugador)

Muchos cambios en el equipo que más ha crecido porcentualmente en el gasto en fichas de la plantilla respecto a la temporada pasada –en la que fue sin duda el equipo revelación-, pero el futbolista que más cobra sigue siendo el mismo: David López, con 3’75 millones. Oriol Romeu, en su regreso, se queda muy cerca: 3’5 millones. También superan, levemente, lo tres millones por temporada Arnaut Danjuma y Donny Van de Beek.

Aunque el futbolista con la ficha más alta de la plantilla es Arthur Melo, llegado al equipo hace apenas unos días. Algo más de 5 millones percibe el brasileño, se entiende que la mitad es lo que le pagará el conjunto catalán en los meses que estará en Montilivi.

LAS PALMAS (€29,050,000- € 1,037,500 de media por jugador)

Fabio Silva es, con diferencia, el futbolista mejor pagado en el conjunto canario, con casi 5 millones de ficha anual. Eso sí, Las Palmas le paga poco más de tres millones. El resto corre a cuenta del Wolverhampton, club que le ha cedido sin opción de compra. El segundo lugar lo ocupa otro futbolista cedido, Adnan Januzaj, que cobra 3’2 millones anuales.

En propiedad, los dos futbolistas escoceses llegados este verano, Scott McKenna y Oliver McBurnie, cobran 2 millones por cada una de las tres temporadas que han firmado.

LEGANES: (€14,140,000 total anual - €589,167 de media por jugador)

Es el equipo que menos paga en concepto de salario de toda la competición y, de momento, el mejor clasificado de los tres equipos recién ascendidos. Y eso que el futbolista que más cobra –o cobraba- ha dado un rendimiento nulo, y de hecho ya ha salido del equipo en este mercado invernal. Sebastian Haller tenía una ficha de 8 millones, de los cuales el Leganés le debía pagar 2’5.

Por lo tanto, tras su marcha, el jugador mejor pagado en Butarque es Valentin Rosier, con 1’8 millones por la única temporada que firmó con el conjunto pepinero. Tras él, Munir y Renato Tapia alcanzan el millón y medio.

RCD MALLORCA (€22,500,000 total anual - €900,000 de media por jugador)

En el Mallorca Vedat Muriqi sigue siendo, con mucha diferencia, el futbolista mejor pagado de la plantilla. El delantero kosovar percibe 4.5 millones por temporada, en un contrato que le mantendrá en la isla (si ningún club superior lo impide) hasta 2027. El mallorquín Sergi Darder se sitúa por detrás, con unos 2.5 millones. Tras ellos, varios futbolistas en un horquilla entre el millón y el millón y medio, como Manu Morlanes, Pablo Maffeo, Toni Lato o Johan Mojica.

OSASUNA (€22,370,000 total anual - €894,800 de media por jugador)

La llegada de Bryan Zaragoza le ha ubicado de manera destacada el primero de la lista en cuanto a salarios se refiere en el conjunto rojillo. Eso sí, de los 6 millones anuales que percibe, se desconoce qué parte le paga Osasuna y qué parte el club propiedad de sus derechos, el Bayern de Munich.

Tras él se sitúan dos futbolistas que rondan el millón y medio, Ante Budimir y Rubén García. Y cinco futbolistas se mueven en cifras muy cercanas al millón de euros: Moncayola, Catena, Aimar Oroz, Sergio Herrera y Moi Gómez.

RAYO VALLECANO (€21,700,000 total anual - €868,000 de media por jugador)

En el cuadro vallecano se produce un hecho insólito. El futbolista que más cobraba esta temporada ya ha abandonado el club, sin apenas contar para su entrenador. James Rodríguez tenía una ficha de 4 millones de euros por un año. Y el segundo que más cobra, no juega. Se desconocen los motivos oficiales, pero lleva meses sin aparecer. Se trata de Raúl de Tomás, que percibe 3 millones por temporada hasta el 30 de junio de 2027. Álvaro García, Lejeune e Isi Palazón son los siguientes en la lista, con una cifra que ronda los 1’3 millones. También Embarba alcanza el millón.

REAL MADRID (€272,960,000 total anual - €12,407,273 de media por jugador)

Kylian Mbappe se ha convertido, tras su llegada en verano, en el futbolista mejor pagado del Real Madrid. Según Capology, el futbolista francés percibe 32 millones de euros brutos por cada una de las 5 temporadas firmadas de contrato. Es también de ese modo el jugador que más cobra de toda la liga española.

Tras él, tres futbolistas superan levemente los 20 millones por temporada: Alaba, Vinicius y Bellingham.

REAL SOCIEDAD (€42,960,000 total anual - €1,591,111 de media por jugador)

En la tónica de la mayoría de equipos de La Liga, la Real Sociedad también ha reducido su gasto en salarios respecto a la temporada pasada. Las salidas de Mikel Merino y Robin Le Normand han ayudado a ello. De este modo, el futbolista mejor pagado es Mikel Oyarzábal, con 3.6 millones por curso. Tras él, Martin Zubimendi, con 3.1 millones. Cerca de esa cifra andan varios jugadores como Remiro, Aguerd, Odriozola o Brais.

SEVILLA (€52,520,000total anual - € 2,100,800 de media por jugador)

Más de un 25% ha reducido el gasto en salarios el conjunto andaluz en comparación con la 23-24. Y el futbolista que más cobra, es un cedido: Saúl Níguez, con 5 millones. Además, los siguientes en la lista han abandonado recientemente Nervión: Jesús Navas y Kalechi Iheanacho. Por tanto, Marcao es el futbolista en propiedad mejor pagado, con 4.4 millones anuales. Muy cerca andan Nianzou, Sow Badé y Gudelj, que superan levemente los 4 millones.

VALENCIA (€39,500,000 total anual - € 1,519,231 de media por jugador)

José Gayá es el capitán y el futbolista mejor pagado del Valencia, con una cifra muy cercana a los 6 millones por temporada. Aparte, Hugo Duro y Mouctar Diakhaby superan ligeramente los 4 millones anuales. El salto más grande lo ha realizado Mosquera, que ha pasado de los 160.000€ que cobraba el año pasado a casi 2 millones.

VALLADOLID: (€18,330,000 total anual - €733,200 de media por jugador)

En el conjunto recién ascendido, de momento colista de la competición, se produce un hecho curioso: cuatro futbolistas se reparten la primera posición, con sueldos muy similares. Se trata de Kenedy, Anuar, Marcos André y Darwin Machís. Todos ellos perciben en torno al millón y medio por temporada.

VILLARREAL (€43,780,000 total anual - € 1,824,167 de media por jugador)

Gerard Moreno, que supera los 3 millones y medio, es el futbolista mejor pagado en la plantilla grogueta. Tras él, cuatro futbolistas con exactamente la misma cifra: 3.120.000€. Se trata de Pepé, Denis Suárez, Dani Parejo y Eric Bailly.