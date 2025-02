El motivo por el que Alphonso Davies renueva con el Bayern Múnich y dice "No" al Real Madrid

Alphonso Davies, lateral izquierdo canadiense de 24 años del Bayern Múnich, era uno de los grandes objetivos del Real Madrid para reforzar el carril zurdo. Las negociaciones fueron intensas y estuvo muy cerquita de recalar en el Santiago Bernabéu. Su fichaje era prioritario para la dirección deportiva que lideran Juni Calafat y José Ángel Sánchez.

Finalmente Davies optó por renovar con el Bayern para las próximas cinco temporadas y su agente Nedal Huoseh explica como fue el proceso de negociación con varios equipos, entre ellos un Real Madrid que estuvo muy cerca de cerrar su fichaje:

Siempre hubo conversaciones con varios clubes, y por supuesto, el Real Madrid fue uno de ellos. Pero al final, no se firmó ningún acuerdo ni se llegó a un compromiso con ningún club, ya que dejamos la puerta abierta para que el jugador evaluara todas las opciones por sí mismo. El Real Madrid fue, sin duda, una opción seria, y tuvimos conversaciones con ellos, al igual que con otros clubes. Pero al final, había que tomar una decisión, y fue quedarse en el Bayern Múnich. Por supuesto, con todo el respeto al Real Madrid, que es un club enorme, uno de los más laureados de la historia. Siempre es un honor para cualquier jugador recibir una oferta de un club así, al igual que del Bayern Múnich o de otros grandes clubes de la Premier League. Pero, en última instancia, había que tomar una decisión, y al principio no fue fácil porque no estábamos seguros de lo que ocurriría con el Bayern Múnich, y el jugador era consciente de ello. Así que mantuvimos abiertas todas las opciones sobre la mesa.

Algunos clubes nos pidieron mantener las negociaciones en privado, y respeté eso. Pero en la Premier League hubo interés de dos o tres clubes, al igual que en España. Sin embargo, las opciones del jugador eran limitadas: solo alrededor de cinco clubes mostraron un interés genuino en ficharlo. Cuando te marchas de un club como el Bayern Múnich, no tienes muchas opciones de nivel alto porque ya estás en uno de los mejores clubes del mundo. Si miras a los clubes top, el Bayern está entre los mejores.

Hubo interés de Arabia Saudita, pero nunca llegó a una etapa avanzada porque no queríamos que se convirtiera en una historia mediática, como sucede a veces, o que se usara como una herramienta de negociación para un mejor contrato en Europa. El jugador simplemente no estaba listo para un traslado a Arabia Saudita.

Cuando se trata de la carrera de un futbolista, hay muchas opciones. Pero quedarse en un club grande durante mucho tiempo no es algo malo. A veces, cambiar constantemente de club puede perjudicar la carrera de un jugador. Como periodista deportivo, has visto esto ocurrir con muchas estrellas que han cambiado de equipo varias veces y, en algunos casos, las cosas no salieron como esperaban. Así que, en ocasiones, la estabilidad puede ser la mejor elección.

El agente de Davies da vueltas en círculo pata obviar la realidad. No terminó de cerrar el principio de acuerdo al que llegó con el Real Madrid porque utilizó dicho acuerdo para presionar a un Bayern que no estaba dispuesto al inicio de las negociaciones a llegar a las cantidades que solicitaba el canadiense. Finalmente y ante el temor de perder sin ver un solo euro a su carrilero zurdo, el Bayern se rascó el bolsillo, hizo una jugosísima oferta con una prima de renovación de 15 millones de euros y una ficha altísima de 15 kilos que lo sitúan en el top salarial del conjunto teutón y cerró la ampliación de contrato de Alphonso. Ese fue el motivo real por el que finalmente Davies renueva con el Bayern y decide no fichar por un Real Madrid que jamás quiso acercase a esas prohibitivas cifras y terminó cansado del juego a tres bandas del señor Nedal Huoseh.