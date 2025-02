El Real Valladolid es un auténtico meme. Con un presidente que ha hecho una gestión negligente, Ronaldo Nazario se ha encargado de descapitalizar al conjunto pucelano, un director deportivo, Domingo Catoira, que se ha reído en la cara de la afición con un trabajo deleznable sacando del equipo a los principales activos y fichando retales y una situación deportiva dantesca -colista a ocho puntos de la salvación-, lo que le faltaba a la fiel afición del conjunto albivioleta -con la masa social más potente de su historia con récord de socios incluida-, es que el capitán, Luis Pérez, saliera en público a cargar contra un sector de la hinchada pucelana.

Sucedió tras una nueva derrota en Vallecas este viernes. En zona mixta, Luis Pérez puso el grito en el cielo en los micrófonos de DAZN: "No voy a meter en el saco a todo el mundo, porque quiero mucho a la gente y también me siento muy querido, pero esa minoría…

"Recibo insultos de mi propia afición, cuando lo único que quiero es lo mismo que ellos, no es de agrado" Luis Pérez manda un mensaje a los aficionados del @realvalladolid que lo critican#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/4aQaghArUv — DAZN España (@DAZN_ES) February 7, 2025

A peor no puedo ir en ese aspecto, así que me da igual decirlo alto y claro: recibo insultos de mi propia afición cuando lo único que quiero es lo mismo que ellos, la salvación y trabajar como el que más. Voy a seguir haciéndolo, pero no es de agrado".

Lo que Lucas Pérez parece olvidar es que, la temporada pasada, estando en Segunda División, se río de su propia afición publicando en sus redes sociales mensajes en los que afirmaba sin tapujos con su mítico 3PFC -3 puntos fuera de casa- el hecho de sentir que juega como visitante a pesar de hacerlo en el José Zorrilla arropado por más de 18.000 socios, haciendo gestos despectivos a su propio público o mostrando una actitud amenazante.

Ese mismo Luis Pérez que ahora lleva el brazalete de capitán y decide echar más leña al fuego en una situación límite del equipo, o ese mismo Luis Pérez que subía stories a sus redes sociales con la expresión "mululus" y dentro del vestuario se reía de la afición algo que se terminó destapando. "Mululu" es una palabra que en Utrera se utiliza para reírse de alguien refiriéndose a él como tonto o idiota.

Luis Pérez, que tuvo un encontronazo con Selim Amallah -el marroquí, de sangre caliente, y de los pocos que tienen orgullo, no está dispuesto a perder la dignidad y fue el único que dio la cara en la Cerámica donde el Villarreal arrolló al Pucela (5-1) y cortó de raíz las carcajadas de Pérez en pleno vestuario tras la debacle con un buen guantazo, quiso salir del equipo la pasada temporada cuando parecía que el ascenso era una quimera. Tras subir de manera inesperada, Pérez salió a pedir perdón. Se quedó -tampoco tenía opciones mejores porque futbolísticamente es bastante limitado- y ahora porta el brazalete de capitán (un ejemplo más del manicomio que es a día de hoy el club de Ronaldo) de un equipo cuyo escudo le queda muy grande. Enorme.