La polémica del derbi: el audio del VAR que indigna al madridismo y la roja perdonada a Ceballos que reclama el Atlético

El derbi madrileño tuvo absolutamente de todo. Salió mejor el Atlético que aprovechó el desastre táctico que montó de inicio Ancelotti, tostón generalizado en la primera parte, torbellino merengue al inicio de la segunda parte que se alargó durante 25 minutos, reacción de Simeone con los cambios para anestesiar el partido, un desenlace de partido incierto con una ida y vuelta vibrante que pudo caer para cualquiera y como no, polémica arbitral.

El Real Madrid pone el grito en el cielo por la acción del penalti de Tchoauméni sobre Samu Lino. El audio del VAR ha indignado al madridismo y no sin razón.

La conversación entre el colegiado principal, Soto Grado, y el árbitro del VAR, De Burgos Bengoetxea tiene tintes surrealistas.

"César, te recomiendo valorar un posible penalti", le llama De Burgos Bengoetxea a Soto Grado. "Sí, cuando estés delante del monitor, hablamos". "Esta es la acción, la tengo barrida, no es muy nítida pero luego te pongo otra con más calidad. Ahora te voy a poner otra con más calidad, para que veas el pisotón". "Ahí la tienes". Tras unos momentos de silencio Soto Grado se decide: "Le pisa con los tacos", y tras pedir más imágenes sin que las haya, dice: "Venga, voy a pitar penalti pero no le voy a sacar amonestación. Penalti a favor del Atlético de Madrid". A lo que acaba diciendo De Burgos Bengoetxea: "Perfecto".

Las imágenes no son nada nítidas y a pesar de que Soto Grado no lo tiene claro al pedir imágenes con más calidad y no obtener dichas imágenes decide pitar penalti. El caso es que si que hay una imagen más nítida pero en ella hay muchas dudas de que el supuesto pisotón de Tchouaméni sobre Lino no sea más que un simple roce. Aquí tienen la imagen.

🚨🚨🚨 TCHOUAMENI NO PISA EN NINGÚN MOMENTO A LINO 👇 👉 Esta Imagen no fue mostrada al árbitro en el VAR ¿Opiniones madridistas? 🤔 pic.twitter.com/5zW2ctNQQd — Remontada Blanca (@Blancaremontada) February 9, 2025

Además del tema de las imágenes, tanto el VAR como Soto Grado en ningún momento valoran si hay disputa del balón o si era jugada residual porque ya ha pasado la pelota y el pisotón del actual central del Madrid no impide a Lino llegar al balón.

El madridismo, muy caliente con los árbitros, se siente estafado una vez más.

Las quejas del Atlético

El Atlético tampoco terminó satisfecho el derbi con el arbitraje de Soto Grado y la actuación de De Burgos Bengoetxea a los mandos del VAR. Consideran que se le perdonó la tarjeta roja a Dani Ceballos por esta acción sobe Pablo Barrios.

Tanto Simeone en rueda de prensa como la afición rojiblanca en redes sociales alzaron la voz para exponer su enfado.

La polémica arbitral estuvo muy presente en el apasionante derbi madrileño.