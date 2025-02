José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, se ha marcado una rajada de época en la previa del partido entre el Sevilla y el F.C. Barcelona. Fue en los micrófonos de de DAZN. Cuando le preguntaron por las relaciones rotas que tiene su junta directiva con la del conjunto azulgrana que preside Joan Laporta a costa del 'caso Negreira' y por el comunicado emitido por el Real Madrid contra los árbitros, no dejó títere con cabeza:

"¿Nuestra postura sobre el 'caso Negreira? No han dado una explicación lógica, nuestra postura sí es lógica y no la vamos a modificar", comentó sobre el tema. De hecho, también dijo que, mientras no haya explicación, no volverán a sentarse en el palco del estadio blaugrana.

Sobre el comunicado del Real Madrid contra el mugriento Comité Técnico de Árbitros se mostró aún más contundente: "Hay que diferenciar dos cosas. Lo del comunicado es intolerable, inaceptable, porque pone en tela de juicio la competición y la honradez de los árbitros, hay que denunciar esto. Pero no nos llama la atención porque el Real Madrid lleva con 'Real Madrid TV' intentado destruir el fútbol español mucho tiempo. Y no podemos tolerar que nos destruyan. Por nuestra parte, apoyo incondicional a los árbitros. No toleramos que se dude de su honorabilidad. Quieren presionarlos para que no piten con normalidad". Y ahí metió al Barça: "La postura suya es la de recoger las migajas que le caen del Real Madrid. No entiendo que no se haya manifestado por el comunicado".