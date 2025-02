Sigue la polémica por lo ocurrido este sábado en el partido de LaLiga que Osasuna y el Real Madrid disputaron en El Sadar (1-1). Un choque marcado por la controvertida actuación del árbitro andaluz José Luis Munuera Montero, que además de escamotear tres posibles penaltis a favor de los blancos expulsó con roja directa a Jude Bellingham en la recta final de la primera parte.

Según señaló Munuera en el acta del partido, "en el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you' (que te jodan)", señala en el acta del partido.

La tarjeta roja a Jude Bellingham 🟥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/qftd30Tkha — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2025

Sin embargo, desde el Real Madrid la versión es bien distinta. Tanto Bellingham como el club sostienen que el futbolista dijo al colegiado ‘fuck off’ (no me jodas) y nunca le insultó diciendo ‘fuck you’.

El 5 blanco habló en zona mixta tras el empate en El Sadar: "Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró.

🗣️ "Está claro que cometió un error. No quiero entrar en detalles, pero es una expresión como j***" Jude Bellingham da la cara tras su expulsión ante Osasuna pic.twitter.com/Up7MOfBsx3 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 15, 2025

"Es un resultado que afecta al equipo y mi equipo tiene que saber que yo no fui un irresponsable para dejarlos con diez de forma intencionada. Espero que el vídeo sea revisado y que la Federación lo tenga en cuenta porque es una evidencia. Obviamente, ya no podemos cambiar el resultado de este partido pero me gustaría pensar que en el futuro habrá un cambio", reclamó.

Bellingham insistió en que en ningún momento realizó "ningún insulto" a Munuera Montero. "Se ve claro en el vídeo que es una expresión hacia mí mismo. No me estaba dirigiendo al árbitro y es obvio que hubo un malentendido. Se creyó que se lo dije a él pero no hubo insulto hacia el árbitro y se puede ver claramente".

"Soy un jugador inglés y son expresiones que se dicen de manera natural en mi idioma. No hay intención de insultar ni insulto. Fue una falta de entendimiento y un error claro del colegiado", sentenció.

El técnico Carlo Ancelotti también fue amonestado en la zona técnica por sus protestas, molesto por la petición de hasta tres penaltis que no fueron revisados desde el VAR como solicitó.

🗣️ "Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho f** off y no f** you" 🔊 "Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos" Carlo Ancelotti, sobre la expulsión de Bellingham ante Osasuna y la polémica en las últimas jornadas#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/xdd56iKvky — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2025

En la rueda de prensa posterior al encuentro, a Carletto le preguntaron por la expulsión de Bellingham y señaló: "Sobre la tarjeta roja, no ha entendido bien el inglés. 'Fuck off', no 'fuck you'. Ahí se ha equivocado. La traducción al español es ‘no me jodas’. Han pasado dos cosas en estos tres últimos partidos que todo el mundo ha visto. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido", dijo el transalpino.