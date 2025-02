El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha destacado en la víspera del partido de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano que, más allá de buscar este lunes una victoria que les haría recuperar el liderato 79 días después, lo que quiere su equipo es "demostrar lo bueno que es".

"Es importante liderar la clasificación, porque eso ayuda muchísimo a creer y nos da confianza, pero lo importante es liderarla al final", ha reflexionado Flick, quien considera que estas alternancias en la cabeza de la tabla demuestra "lo igualada que está LaLiga y que hay muchos equipos que pueden ganar a cualquiera".

El técnico germano ha subrayado en cualquier caso que, su equipo quiere aprovechar los tropiezos de Real Madrid y Atlético este sábado para "hacer un gran partido y ganar" a un rival en racha y que lleva nuevo partidos seguidos sin perder, su récord en Primera División.

"El Rayo está haciendo un trabajo extraordinario, tiene un entrenador (Íñigo Pérez) increíble y por eso están teniendo éxito. Ya me lo advirtieron cuando llegué, que era un equipo valiente contra el que no era fácil jugar, con esa presión e intensidad alta que pone a los partidos", ha analizado sobre su adversario.

Flick, acostumbrado ha eludir cualquier tipo de polémica, ha querido valorar -esta vez sí- la expulsión ante el Osasuna del madridista Jude Bellingham por decir 'fuck you' o 'fuck off', según la versión del árbitro o del jugador, a Munuera Montero.

"Es una falta de respeto, pero yo no soy quien tiene que decidir. A mis jugadores les digo que no pierdan el tiempo o energía en hablar con los árbitros. Ya hay un jugador en el campo que tiene permiso para discutir con el árbitro, que es el capitán. No me gustan este tipo de comportamientos y hoy les he vuelto a insistir a mis jugadores sobre ello", ha comentado.

Al entrenador del Barça tampoco le gusta de LaLiga que se permitan tanto las pérdidas de tiempo, algo que considera que "tiene que ver con la actitud de jugadores y equipos". "Tengo varias cosas en mi lista. Me encantaría hablarlo con LaLiga y sus responsables. Podemos hacer mejor las cosas, pero este no es sitio para discutirlo. Tenemos que aceptarlo, jugar bien y marcar más goles que el contrario. Del resto, no somos responsables ni tenemos el control. LaLiga sí", ha concluido.