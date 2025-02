Fede Valverde manda un mensaje a la afición merengue tras morderse la lengua

Fede Valverde es el verdadero líder en la sombra del Real Madrid. Los que están en el día a día en Valdebebas saben de su importancia en el grupo. El uruguayo es uno de los jugadores más respetados tanto por su actitud como por su personalidad. Siempre pone todo al servicio del colectivo por encima de lo personal.

Este martes Fede pasaba por rueda de prensa en la previa del duelo de vuelta de Champions League ante el Manchester City. Con un Madrid -tanto club como afición- que se siente muy perjudicado por los últimos arbitrajes, sorprendieron las palabras de Valverde al referirse a los trencillas: "No soy quién para juzgar a un árbitro u otra persona que hace su trabajo. Somos humanos y a los árbitros se les critica mucho y cuando lo hacen bien tampoco se les halaga. Yo estoy para ayudar al equipo y tenemos que seguir pensando en nosotros y en dar títulos a este club. Estoy aquí para eso".

Tras el revuelo generado por las palabras de uno de los líderes, Fede ha aclarado en su cuenta personal de ‘X’ que esas palabras era puro postureo, que se ha tenido que morder la lengua para no decir lo que reamente piensa y que le podría acarrear una dura sanción:

2No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado".

Queda claro que Fede está, como todo el madridismo, bastante indignado y muy caliente con el tema arbitral.