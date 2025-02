Ángel Torres desvela que en el estadio del Girona se negaron a darle la mano por ser español

Ángel Torres, presidente del Getafe, no tiene pelos en la lengua. Suele hablar siempre muy claro sin importarle demasiado el que dirán. Este miércoles se ha hecho viral la confesión que el máximo mandatario del conjunto azulón hizo en el acto de celebración del 25 aniversario de la Federación de Peñas del Getafe.

Fueron dos hechos muy desagradables, uno que vivió en primera persona en pleno palco en Montilivi, campo del Girona en el partido del pasado viernes que terminó con la victoria a domicilio de su equipo por 1-2, y el otro tuvo como víctima a un miembro del departamento de prensa de su equipo.

Torres asegura que su equipo tuvo "todos los problemas del mundo" y desveló que una persona a la que fue a dar la mano y desearle suerte le dijo que no saludaba "a los españoles".

Primero relató su experiencia en el palco donde vivió un hecho totalmente insólito y lamentable: "Como tengo mucha paciencia... En los palcos soy una barra de hielo, no me muevo y no me meto con nadie. Pero si yo contara anécdotas... La del último... El último, tuvimos todos los problemas del mundo, en Girona. Al salir de allí, hubo una persona que fui a darle la mano para desearle suerte y me dice que a los españoles no nos saluda", afirmó sin querer dar nombres.

Posteriormente se refirió al incidente que tuvo un miembro del departamento de prensa: "Luego hubo un incidente que tuvo uno de prensa nuestro. Todo el partido insultándole. El chico, equivocándose, porque fue un error y está arrepentido, le tiró una botella de agua vacía y no le dio porque estaba a treinta metros. Pero se lo dijo a la policía y le sacó 3.000 euros de multa. Eso es injusto, pero más grave lo que me hizo el tiparraco este no dándome la mano", agregó.