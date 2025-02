Terribles noticias para Carlo Ancelotti en el parte médico: Dani Ceballos se rompe

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, estará, según pudo saber Libertad Digital de fuentes del club, cerca de dos meses de baja debido a una "lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda" que sufrió en los últimos minutos del partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad tras un choque con Kubo.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda", informó el club en un comunicado.

En tiempos de baja se traduce en cerca de dos meses y será una ausencia notable para un Carlo Ancelotti que consiguió que el utrerano fuera constante en su juego al fin y ser una pieza importante en la sala de máquinas del conjunto merengue. Su ausencia se une a la de Jude Bellingham para los dos próximos partidos, el de Liga ante el Betis del próximo sábado en el Benito Villamarín y la ida de los octavos de Champions frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti, que había encontrado el equilibrio poniendo a Fede Valverde en el lateral derecho, deberá recomponer de nuevo su once. Ahora, la duda es si mantener esa apuesta y poner a Camavinga en la medular o si devolver a Fede al centro del campo y jugar con Lucas Vázquez en la carril diestro.

Las palabras de Ceballos tras la lesión

"Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento…", comienza diciendo.

"Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis", finalizó.