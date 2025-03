Jarro de agua fría para el valencianismo: Peter Lim niega la venta del Valencia y nombra a su hijo nuevo presidente

En los últimos días se extendía por Valencia un rumor que llenaba de felicidad a la sufrida afición che. Peter Lim estaba meditando seriamente vender el club e incluso había puesto precio a sus acciones: 400 millones de euros. Por fin se vislumbraba algo de luz al final del túnel. Sin embargo este lunes un enorme jarro de agua fría ha hecho despertar del deseo a los valencianistas: "El Valencia no está en venta", asegura desde Singapur el máximo accionista. Diferentes medios del país asiático se hacen eco de un comunicado de Peter Lim con el que tumba los rumores: "Meriton quiere dejar claro que tales informes son falsos. Valencia CF no está en venta y sigue comprometido con el club".

​

El comunicado no solo echa por tierra los rumores de venta... Y es que Lim ha dado un giro de timón en la cúpula. Da libertad a Lay Hoon Chan, la mujer de confianza del magnate desde que aterrizara en Valencia y otorgarle la presidencia a su hijo Kiat, al que acaba de nombrar nuevo presidente del Valencia. El surrealismo con Lim es constante, ya que no hace demasiado fue Lay Hoon la que dejó entrever que al hijo del propietario se le habían pasado las ganas de tomar el testigo del conjunto de Mestalla. Ahora Kiat recupera de nuevo el interés por juguete de su padre y se hace con los mandos del día a día del club che.

El Valencia ha sacado a la luz un segundo comunicado en el que informa de los cambios a los mandos del club:

El Consejo de Administración del Valencia CF se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Kiat Lim como nuevo Presidente del Club, cargo que asumirá oficialmente el 5 de marzo de 2025. Kiat Lim, Consejero del Valencia CF desde 2022, asume esta nueva responsabilidad en un momento clave para la organización. Su nombramiento demuestra un firme compromiso a largo plazo con el Club y refuerza la apuesta del Club con la estabilidad y la construcción de un proyecto sólido para el futuro. El Club desea expresar su sincero agradecimiento a la Sra. Layhoon Chan por su dedicación, esfuerzo y liderazgo durante sus dos mandatos como Presidenta del Club. Layhoon Chan: "Me complace pasar el testigo al Sr. Kiat Lim, hijo de nuestro máximo accionista. Este nombramiento es una clara afirmación del compromiso continuo con el club y su futuro. También quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros aficionados y a todas las personas cercanas al club por su apoyo durante mi tiempo en este cargo". El Valencia CF mira al futuro con optimismo, reafirmando su compromiso con los aficionados y el desarrollo de la entidad. Juntos, lograremos grandes cosas. Amunt València!

Todo hacía indicar que se preparaba una venta...

Lim redujo al límite los costes del plantel, jugando en el alambre con un posible descenso que lleva tiempo amenazando a la entidad che, ha refinanciado la deuda y ha iniciado las obras del estadio, lo que daba lugar a pensar en una venta de la entidad, venta que niegan desde Singapur para desdicha de toda una ciudad.

El Valencia y sus aficionados llevan lidiando con Lim desde 2014. Llegó como salvador al encontrarse el club al borde de la administración concursal pero al poco tiempo se quito la careta y dejó muy claro que no pensaba gastar un solo euro en hacer crecer a un equipo histórico que esta sobreviviendo como puede a una gestión dantesca.