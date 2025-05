Lamine Yamal concentra cada vez más halagos del mundo del fútbol. Su increíble talento con tan solo 17 años maravilla a propios y extraños. Su eliminatoria ante el Inter, donde en la ida se echó al equipo a la espalda tras el 0-2 y levantó a su equipo o su actuación en San Siro, donde fue una pesadilla constante para la defensa interista, le ha coronado.

Si futbolísticamente su nivel es brutal, su comportamiento levanta muchas más dudas. Su carácter cada vez menos humilde y más altivo le está generando muchas críticas. Desde su celebración con el polémico gesto de fumar, su pasotismo a la hora de saludar a los hinchas de su propio equipo a la llegada al estadio José Zorrilla hasta su actitud en el palco de La Cartuja tras ganar la Copa del Rey, Lamine ha demostrado que aún debe trabajar mucho en su forma de ser y su personalidad.

La última crítica que se ha hecho viral ha llegado de la mano de un viejo conocido de la afición del Real Madrid. Hablamos de Tote, el delantero salido de La Fábrica y también jugó en el Real Valladolid, Betis, Hércules o Málaga, no se ha mordido la lengua a la hora de comentar lo que piensa del comportamiento de Lamine. En una entrevista con El Desmarque, Tote asegura que: "No me gusta ese chico en este tipo de cosas. En mi época eso no te lo permitían. ¿Subir a dar la mano al Rey al palco con unas gafas brillantes? Fernando Redondo o Fernando Hierro no lo permitían. Entiendo que tiene 17 años y que tiene un talento espectacular. Tiene que tener gente al lado que le diga que eso no está bien. Lo de Raphinha, que es más mayor, todavía es más pecado".

▪️ "En mi época, Fernando Redondo o Hierro... Tú subes con unas gafas brillantes a un palco a dar la mano al rey y te dicen '¿Dónde vas tú?'. No te lo permitían".@To31te admira el talento de Lamine Yamal, pero discrepa en sus comportamientos. © En #PalabraDeCapitán, con… pic.twitter.com/pCdrTiEvJX — ElDesmarque (@eldesmarque) May 6, 2025

Tote considera que hay líneas rojas que uno jamás debe pasar: "Hay códigos que no se pueden pasar. Es verdad que cuando termina el partido da la mano a todos los jugadores del Madrid y entiendo que un niño se puede equivocar. Lo que no entiendo es que el cuerpo técnico de 20 personas o los capitanes y que nadie le diga 'fuera las gafas".

El entorno de un futbolista suele ser clave en el devenir de su carrera. Una de las grandes virtudes de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi era su entorno. En el caso de Lamine, su padre, Mounir Nasraoui -que hizo hacer un mural en el salón de su casa con su cara el doble de grande que la de su hijo-, declarado hincha del Real Madrid en el pasado, tiene un exceso de protagonismo que no augura nada bueno. El propio Tote así lo señala: "Es un problema, el mío nunca hizo eso. Iba a la grada, se ponía en una esquina y no decía nada".