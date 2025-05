La increíble historia de superación de Arda Güler: Play falsa, ruina familiar, confusión con Raúl...

Arda Güler ha sido la gran noticia del madridismo en esta recta final de temporada. Su talento, jamás bajo sospecha, no ha sido apreciado por Carlo Ancelotti en toda el curso. El turco es un enorme generador de juego con una clase bestial, tiene un guante en su zurda a la hora de asociarse y meter pases al espacio que se transforma en cañón a la hora de acercase al área y buscar el disparo. Un jugador que da velocidad al juego, que te permite gobernar el partido... un arma que no ha utilizado el Madrid hasta el último mes y que ha echado muchísimo en falta.

El turco se ha desnudado públicamente publicando una carta en The Players Tribune en la que revela todos los detalles de su vida y de su carrera, desde que era niño hasta que ficha por el Real Madrid.

Carta a los niños de mi país, es un relato en el que se mezclan los momentos más emotivos con algunas anécdotas que provocaron las risas en el vestuario del Real Madrid.

"Es hora de contarles mi historia. La historia completa...

Tras mucho insistir a su progenitor, llegó el día que le hizo soñar despierto. Se encontró un paquete envuelto en la mesa de su habitación.

Me volví loco. Miré a mi padre como diciendo: "¿Va en serio?" "En serio", dijo mi padre. Cuando encendí la Play ya tenía muchos juegos instalados. No hacía falta disco para jugar. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Y entonces pensé: "¿Después de tener que pedirle por favor a papá que me comprase un juego, ahora me regala 20?". Le pregunté: "Pero papá… ¿Te ha tocado la lotería?". Dijo: "¡Pues en realidad he conseguido una buena oferta!". Le pregunté: "¿Quieres decir en la tienda?". Respondió: "No, no, en el mercado..." Luego descubrí que mi FIFA no tenía ‘Modo Carrera’, y no había ningún Alex Hunter. Algunos nombres eran un poco extraños… Si quería jugar como Cristiano Ronaldo, tenía que elegir un club llamado "MD Blanco". Entonces pregunté a mi padre: "¿Seguro que este es el FIFA correcto? Porque algo no va bien…

Papá dijo: "Sí, estoy seguro. ¿Has probado encender y apagarla?" "¡Papá!"

"¿Sabes qué? Quizás sea algo de Internet". Jugué así durante semanas. Nunca había probado ningún otro juego de fútbol excepto el FIFA, así que pensé que el mío era una versión diferente. Pero un día vinieron mis amigos a jugar a casa, y dijeron: "Arda... ¿Qué es esto?". "Este no es el FIFA. Es falso". Dije: "No, venga, chicos, este es el juego de fútbol". Dijeron: "¿Dónde está el Fenerbahçe? ¿Qué son estos nombres tan raros? A tu padre le han estafado". Todos se partían de risa. Intenté reírme con ellos, pero la verdad es que no pude. Pero no me importaba tener un FIFA falso. De todos modos, me encantaba. No necesito un campo de verdad, ni una portería de verdad, ni una PlayStation nueva. Aunque mi portería sean dos piedras, soy feliz igualmente".