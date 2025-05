Ancelotti se despide como un caballero, defiende a Rodrygo y valora a Xabi Alonso

El italiano Carlo Ancelotti valoró el fin de su etapa como entrenador del Real Madrid, un cargo que "no podía" mantener "toda la vida", y defendió su trabajo al asegurar que "no" se puede "arrepentir de nada" ya que ha "sacado lo mejor que podía sacar".

"Nunca he sentido que el Real Madrid no me quería. Siempre me ha mostrado cariño y siempre me lo mostrará. Estas son las cosas de la vida, no podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso, que puede ser. Y no hago un drama de esto. Mil gracias a este equipo y a este club. Seguiremos cada uno por lo suyo y seré una aficionado del Real Madrid para toda la vida. Nunca pensé que podría entrenar al Real Madrid durante seis años. Ha pasado y hay que agradecérselo al club", dijo en su primera rueda de prensa tras oficializarse que será el próximo seleccionador de Brasil.

"No me puedo arrepentir de nada. Lo he pasado fantásticamente aquí y quiero hacerlo los 15 días que me quedo aquí. He sacado lo máximo que podía sacar, empezando por mí. Y los títulos hablan por sí mismos", añadió.

"En el fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y terminan. Cuando llegué ya sabía que se iba a acabar un día. Se acabó un periodo muy bonito. Yo lo he pasado muy bien, como todos, pero, como todo en la vida, se acaba. Lo he pasado muy bien aquí, quiero terminar bien y el día 26 hablaré del otro desafío, que es algo muy importante. Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tenerlo. Es un club que tengo en el corazón. Se acaba después de seis años en los que lo hemos pasado muy bien, ganando muchos títulos y con un recuerdo fantástico que se quedará de por vida", completó.

Un Ancelotti que dejará el Real Madrid como el técnico más laureado de su historia, con 15 títulos: 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

Palmarés que no pudo engrosar este 2025 al no ganar Copa del Rey, Liga de Campeones ni Liga. A pesar de esto, aseguró no sentir "frustración" por acabar su aventura en el Real Madrid sin celebrar un título.

"Si el día que llegué aquí me dicen que iba a ganar 11 títulos en cuatro años -otros cuatro en los dos de su primera etapa- lo firmaría con sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero en la evaluación general de este periodo ha sido inolvidable", explicó.

El italiano se escudó en que sus conversaciones internas con el club respecto a su futuro es "absolutamente personal" para no explicar cuándo le comunicaron que, a pesar de tener contrato una temporada más, no seguiría al frente del Real Madrid.

Además, bromeó sobre desde cuándo sabe que será seleccionador de Brasil: "Los hechos son que soy entrenador del Real Madrid hasta el día 25 de mayo, así que me he dado cuenta -de que no iba a seguir- ayer", dijo sonriendo.

En una rueda de prensa marcada por su futuro en Brasil y lo que desde el 26 de mayo será su pasado en el Real Madrid, apuntó a "las remontadas inolvidables" en el Santiago Bernabéu como "algunas noches" en la que lo han "pasado de maravilla".

No tiene consejo para Xabi Alonso

El técnico italiano eludió darle algún consejo al que será su sustituto, Xabi Alonso: "A Xabi Alonso le tengo mucho cariño y no tengo ningún consejo que darle. Tiene todas las herramientas para ser un buen entrenador en el futuro".

Defensa de Rodrygo

Carletto defendió a Rodrygo Goes, al que también entrenará en su siguiente etapa que inicia el 26 de mayo como seleccionador de Brasil, al asegurar que, a pesar de "muchas especulaciones, todo el mundo le tiene un cariño especial".

Un Rodrygo que no podrá jugar este miércoles ante el Mallorca, por lo que se perderá su tercer partido consecutivo. Ausencia que explicó Ancelotti en rueda de prensa.

"Ha tenido un estado febril la semana pasada que no le ha permitido entrenar bien ni volver al mejor nivel. Hoy ha tenido una molestia en el muslo de una pierna que hay que valorar. El jugador no está a su mejor nivel después del estado febril. Se han montado muchas especulaciones sobre esto, pero a Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial; sobre todo yo", señaló.

"El jugador quiere jugar, ayudar al equipo y mostrar su calidad. Está un poco decepcionado, pero nada más. Todo lo que le pasa a un futbolista lesionado que no puede ayudar al equipo", completó.