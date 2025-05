Míchel vuelve a vestirse de corto y explica el tremendo susto de salud que hizo que le ingresaran

Míchel Sánchez vuelve a sentarse al frente del banquillo del Girona después de que estuviera ausente en la anterior jornada contra el Villarreal por un problema de salud. Vuelve contra el Valladolid con el objetivo muy claro: dejar sellada la permanencia. Teniendo siempre claro que el Girona no depende únicamente de sí mismo.

Durante un tiempo, la liga se le hizo cuesta arriba al Girona y encadenó 11 partidos sin ganar, ahora, el optimismo y la ilusión por vencer se palpan en Montilivi. Eso sí, sin un exceso de confianza porque pese a que el Valladolid esté ya descendido será un rival "con ganas de reivindicarse", dijo Míchel. Y, qué mejor que celebrar la vuelta del entrenador con victoria… ¿qué le pasó a Míchel?

El propio técnico explicó que le había sucedido: "Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda. Me ingresaron para hacerme pruebas torácicas. Después de unos días me dieron el alta. Se harán estudios complementarios para saber la procedencia, pero está todo diagnosticado y está bien". Y Míchel añadía que quiere dejar este problema atrás, "ahora, poco a poco, toca volver a la normalidad y hacer lo que más me apasiona: entrenar el Girona. Este tema ya está cerrado".

Centrado en el fútbol

Una vez superado el contratiempo de salud, el entrenador madrileño solo piensa en el partido de su equipo contra el Valladolid… "Es un partido muy importante para nosotros. Sé lo que nos jugamos. Hoy he dicho a los jugadores que, contra el Mallorca, vi un equipo con fútbol y alma, y esto era por necesidad. Y esta necesidad hizo que estuviéramos concentrados y fuéramos hacia delante en todo momento. Contra el Villarreal, quizás por las derrotas de los rivales o por relajación, no mostramos la misma intensidad. El Valladolid no tiene necesidad, pero tiene fútbol. Nosotros tenemos fútbol y necesidad. Nos jugamos mucho y tenemos que igualar nuestro mejor nivel".

Recordemos que Michel, por su ingreso hospitalario se perdió el encuentro contra el Villarreal. Así lo vivió en el hospital: "Es muy duro ver el partido desde el hospital, sobre todo porque va con retraso y por el teléfono no ves bien qué pasa. Y, evidentemente, porque no puedes ayudar. Pero tenemos un cuerpo técnico de Champions y estaba convencido que el equipo estaba en buenas manos".

Es importante destacar que, frente al Valladolid, el técnico se verá obligado a modificar el once que empezó los dos últimos partidos por las bajas por sanción de Krejci y Yangel Herrera, además de las conocidas por lesión de Miguel, Van de Beek y Bryan Gil. Míchel remarcó que durante su "vida como entrenador" se ha "preocupado de que todo el mundo entrene al 200%", en especial los habituales suplentes.

Y, ¿está nervioso el Girona por la posible salvación matemática? "No hemos hablado de eso en el vestuario. Lo más importante es nuestro partido. Si ganamos, tendremos 41 puntos. Entonces solo faltará un más. No me preocupa lo que hagan los otros. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos".