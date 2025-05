El Villarreal cerró la temporada en La Cerámica entre fiesta y despedidas… El submarino amarillo celebró este fin de semana por todo lo alto la clasificación para la Liga de Campeones y el público acompañó con un ambiente de gala tras el partido frente al Sevilla CF. Pero todos los focos estaban puestos en dos personas… Alex Baena y Raúl Albiol.

El defensa valenciano de 39 años se unió a la vuelta de honor, a pesar de no haber jugado por lesión, y fue manteado por todos sus compañeros mientras el público le ovacionaba. Posteriormente, y después de que hablaran tanto Ayoze Pérez como Marcelino García Toral, se proyectó un video para Albiol en el que compañeros de diferentes épocas elogiaron al defensa.

Después, y siempre acompañado por su familia y junto al trofeo de la Europa League el defensa agradeció "al Villarreal y a la familia Roig" la apuesta que realizaron para su incorporación y, entre lágrimas, recordó una anécdota: "Hace 15 años estaba comiendo en una restaurante con mi mujer cuando se acercó un señor, nos invitó a cava y me dijo que algún día sería jugador del Villarreal. Ese señor era Llaneza y el día que firmé por el Villarreal fue lo primero que me recordó".

Recordemos que el defensa pone fin a seis temporadas de amarillo, siendo clave siempre tanto en el campo como en el vestuario. Raúl Albiol es ya parte de la historia del club amarillo. No hay más que ver la despedida que ha tenido por parte de la grada y de sus compañeros… un homenaje con todas las letras. Pero el fútbol del valenciano no quedará aquí porque se despide del Villarreal pero no del fútbol ya que, de momento, quiere seguir jugando y luego ser entrenador… Queda Albiol para rato.

Cuando le llegó el turno de hablar se pudo ver a un Albiol visiblemente emocionado explicando que para él esta ha sido una etapa "de las más bonitas de mi vida", en la que ha disfrutado dentro y fuera del campo. El día de ha sido especial, por ello el jugador reconocía que para él "ha sido un día redondo, una bonita manera de despedirme de un gran club, que además ha logrado también su objetivo. Desde el día que llegué tenía muy claro que iba a dar el máximo, que iba a dar siempre el máximo nivel, y con ello esperaba que la gente pudiera estar contenta con mi trabajo y mi esfuerzo. Pero la verdad es que ha sido más de lo que esperaba, con la Europa League y con las noches de Champions".

Fichaje de Albiol por el Villarreal y cariñosa despedida

Albiol llegó en el verano del 2019 al conjunto castellonense y ya desde el primer momento justificó sobradamente su fichaje, tanto que desde entonces ha acumulado 201 partidos oficiales y ha sido fundamental en éxitos como la conquista de la Europa League en la temporada 20/21 o las semifinales de la Liga de Campeones una temporada después.

Una historia que hace que para el jugador sea igual de bonita que la etapa napolitana. "Tenía dudas de si en Vila-real encontraría el cariño que encontré en Italia, yo venía de un club como Nápoles que me dio muchísimo la gente me mostró mucho cariño. Por lo que tenía dudas se iba a encontrar un sitio igual, pero seis años después puedo decir que sí me he sentido igual".

Tras seis temporadas en el submarino amarillo, Albiol recibió en casa este domingo una despedida marcada por el cariño de sus compañeros, mostrando el respeto que tiene el vestuario y el mundo del fútbol por Albiol. Algo que el defensa reconoce es especial, ya que "en el fútbol aparte de los momentos que has vivido y que has disfrutado, queda la gente que has conocido. Recibir el trato y el cariño de mis compañeros es lo más importante, que quede que ha sido una buena persona es lo que más valoro".