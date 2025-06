La respuesta de Susana Guasch a Luis Enrique: "Nueve años después..."

"Vengo por Mónica, ya lo sabéis todos, por ti poco, por ti poco, Susana", decía Luis Enrique a los micrófonos de Movistar Plus. El dardo de Luis Enrique a Susana Guasch no pasó desapercibido en redes sociales.

¿Por qué esa actitud de Lucho con la periodista?" Oye se pasa el tiempo. ¿Cuánto ha pasado?", espetaba una sorprendida Susana acordándose de lo que sucedió allá por 2016. Si, nueve años atrás pero al asturiano no se le olvidará jamás.

Entrenando al Barcelona, en una rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético, tras una derrota liguera (1-2) ante el Real Madrid, se produjo el encontronazo. "Vuestro análisis es bastante superficial, bastante gratuito. No tiene que ver nada con el de un profesional...", le decía el técnico asturiano. Susana repreguntó, pero Luis Enrique zanjó la conversación: "Repito, tú habla de lo que quieras y yo te contesto de lo que me apetezca".

El origen de lo que pasó entre Luis Enrique y Susana Guasch viene de lejos. Esto fue en 2016. https://t.co/jPAeLs5mXY pic.twitter.com/j1ajdnHQid — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) June 1, 2025

Ante la polvareda levantada, Susana ha querido zanjar el tema explicando su punto de vista del mismo: "Llevaba sin verle nueve años. Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Oye, pues, para gustos… pero es que ya está, no pasó nada más, simplemente eso. Cierto periódico, que vive de los clickbaits en su web, lamentablemente me ha recordado que yo trabajaba en La Sexta y cubría todos los partidos como reportera a pie de campo de la Champions en Antena 3. Era 2016, Luis Enrique entrenaba al Barça y le hice todas las entrevistas antes y después de los partidos. Vamos, lo de siempre: periodismo, preguntar a todos, al que gana y al que pierde. Lo mejor es que él, casi una década después, sigue haciendo lo suyo y yo también. Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea —título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona, que no os podéis perder si es que no lo habéis visto".