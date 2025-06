Trent Alexander-Arnold es el fichaje estrella del Real Madrid este verano. El lateral inglés llega desde el Liverpool para 6 temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Recordemos que el pasado 5 de mayo, Alexander-Arnold anunció su decisión de terminar su aventura en el Liverpool. Desde el conjunto inglés querían renovarle pero el lateral rechazó varias propuestas alegando que debía encarar "un nuevo reto" en su carrera.

El defensa inglés llega a la capital de España para reforzar una posición que se ha visto debilitada desde la lesión de Dani Carvajal el pasado octubre. Desde ese momento, la ausencia del español fue un desafío para el entrenador, Carlo Ancelotti, porque no era el único lesionado… pero también para quienes tenían que sustituirle que habitualmente eran Lucas Vázquez o Fede Valverde.

Por este motivo, la llegada de Alexander-Arnold supondrá un alivio para la defensa ya que Xabi Alonso tendrá dos laterales que podría ir intercambiando. Pero el inglés puede que no esté del todo contento con la normativa española… se tendrá que despedir de dos de sus bienes más preciados.

Adiós a su famoso dorsal 66

Uno de los primeros problemas que se encuentra Alexander-Arnold en su llegada a Madrid es que no podrá lucir el dorsal que ha estado llevando toda la vida… el 66 desaparecerá de la espalda de defensa inglés. El motivo es que este número, según recoge la normativa española, no está permitido, por lo que tendrá que escoger un número libre en el club entre el 1 y el 25.

Recordemos que el artículo 239 del reglamento de la competición sobre equipaciones especifica que los números de la plantilla deben estar comprendidos entre el 1 y el 25 para los jugadores del primer equipo, reservando los dorsales 1 y 13 exclusivamente para porteros (y el 23 para el tercer portero).

Esto es algo que, sin duda, molestará al jugador ya que, según Lee Redcliffe, coordinador de gestión de equipaciones del Liverpool, este es un número muy importante para Alexander-Arnold: "Cuando fichamos a un jugador joven de la Academia, asignamos deliberadamente un número alto. Esto sirve como motivación: trabajando duro, pueden conseguir un dorsal más bajo y sentirse realmente valorados por el equipo. Pero Trent se hizo muy suyo el número 66 y nunca pidió cambiarlo".

¿Qué opciones de dorsal tiene Alexander-Arnold ahora en el Real Madrid? Las opciones disponibles incluyen el 17 y el 18 y alguno más por el baile de números que siempre tiene lugar al inicio de cada temporada… Recordemos que en el pasado, Alexander-Arnold también lució el 2, el 15, el 17 y el 18. Sin embargo, ni el 2 ni el 15 podrían ser utilizados por el inglés ya que son los números de Dani Carvajal y de Arda Güler. Sin embargo, desde Inglaterra apuntan a la posibilidad de que salga David Alaba por lo que Arnold podría tener disponible el dorsal 4 que llegó a portar Sergio Ramos.

¿Será lo único que deba abandonar el inglés?

No, por desgracia para el defensa inglés, su llegada a Madrid tendrá más cambios de los planeados… Y es que, además de su mítico dorsal 66, Alexander-Arnold deberá abandonar su coche en Reino Unido. El motivo es que el club madrileño tiene un acuerdo de patrocinio con BMW.

Cierto es que, al no haber comenzado la temporada, no se sabe qué coche elegirá Alexander-Arnold, pero lo que es seguro es que, al menos sobre el papel, no podrá ir a los entrenamientos con el que hasta ahora ha sido su vehículo de cabecera, un Range Rover. Coche ahora no comercializado…. Pero que es una versión de lujo, la variante P530. ¿Cuáles son las características de amado Land Rover de Alexander-Arnold? Éste monta un motor 4.4 V8 con doble turbo que desarrolla una potencia de 530 CV y un par máximo de 750 Nm. Esto, combinado con su caja de cambios automática de ocho relaciones y con el sistema de tracción integral, permite lanzar sus más de 2,5 toneladas de peso de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y hasta alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h.