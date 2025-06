El Real Madrid no quiere dejar suelta a una de las grandes perlas del momento. Hablamos del volante ofensivo de River Plate de tan solo 17 años Franco Mastantuono. El argentino, que ya ha sido llamado a filas por la selección absoluta dirigida por Lionel Scaloni, lleva tiempo tirando la puerta abajo con su tremendo talento. Zurdo, verle conducir el balón cosido al pie con la cabeza arriba y suma elegancia es una delicia, su personalidad es otra de las cosas que llama la atención -es un descarado, un caradura que no se corta a pesar de ser menor de edad-. Otra de las características es su gran visión de juego, la capacidad de meter balones al espacio. Su gran disparo es otra de sus virtudes. Es cierto que no es jugador rápido, pero con solo 17 años su desparpajo y enorme calidad llaman poderosamente la atención.

El futuro de Franco Mastantuono parecía ligado al PSG. El Madrid no contemplaba pagar 45 millones de euros -la cláusula de la estrella de River se fijó en esa cantidad en marzo de 2024 y desde ese momento el conjunto que preside Florentino Pérez perdió interés-. Pero un giro de guión de los que le gustan tanto a Juni Calafat -ya sucedió con Vinicius que lo tenía hecho con el Barcelona o con el propio Arda Güler- ponen a Franco a un paso del conjunto merengue.

Según ha podido saber Libertad Digital, Juni se encuentra en Buenos Aires y su intención es volver con el fichaje de Mastantuono cerrado. Cundo Juni viaja... el Madrid ficha mirlos blancos. ¿Por qué este giro de guión? Juni se reunió con su equipo de scouting y valoraron los pros y los contras de la operación. Consideran que Mastantuono va a ser una estrella mundial y que merece la pena pagar los 45 millones de euros que cuesta su fichaje. Además Juni, al que algunos acusan de solo apostar por perlas brasileñas últimamente, daría un golpe en la mesa fichando a la mayor promesa del fútbol argentino de los últimos años.

El PSG, con Luis Campos a la cabeza, es un rival de cuidado, pero Juni no ha perdido ni un solo duelo de estrellas emergentes desde que comenzó su andadura Caza del Mirlo Blanco para el Real Madrid.