Los lamentos de Simeone sobre los arbitrajes contra el Real Madrid: "Nos sentimos ultrajados"

Diego Pablo Simeone ha hablado alto y claro de lo que opina sobre el penalti de Julián Álvarez ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El técnico argentino ha concedido una entrevista a DAZN que se emitirá el próximo viernes 13 de junio bajo el título 'Simeone. Revelado'.

En un avance de la misma, el entrenador del Atlético deja patente su enorme decepción con aquella polémica decisión: "Nos sentimos ultrajados, violentados. Como que pasó algo que no se entiende. Y bueno, no se entenderá."

El Cholo destapa cómo vivió aquella dramática tanda de penaltis: "Yo, en ese momento, caminaba porque no estaba viendo los tiros de penal. Y cuando veo que es gol, bueno, gol. Y veo, de repente, que no y pregunto qué pasó. Y bueno, me cuentan que tocó dos veces la pelota. Y cuando me dicen tocó dos veces la pelota, dije bueno, sí, habrá tocado dos veces la pelota. Y claro, cuando vas a ver el partido, que terminó el partido y la pelota no la tocó, es duro".

Un penalti que sigue dando mucho que hablar

Simeone recuerda que no fue una jugada aislada más: "No era un penal más, sino un penal de un pase a cuartos de finales donde nosotros habíamos hecho una Champions muy buena. Pero bronca, sinceramente bronca. Estas son las jugadas que quedarán para la historia del fútbol".

Los lamentos de Simeone van más allá, sacando a la palestra el dolor que aún tiene en el corazón por lo ocurrido en la final de la Champions 2016, también frente al Real Madrid. "Yo me acuerdo del gol de Ramos. Que yo estaba al lado del juez de línea. O sea, estaba viendo igual que él. Nada más que yo vi que era offside y él vio que no era offside. Pero se veía claramente que era offside. Después de 10 años, 8 años, el árbitro dijo nos equivocábamos, fue offside".

Simeone ni perdona ni olvida: "Los momentos no vuelven. Y este momento no va a volver. Así que queda como un ultrajo directamente".