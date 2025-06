Xabi Alonso sonríe observando la planificación deportiva de su Madrid. Los tres fichajes que le prometieron para jugar el Mundial de Clubes son casi una realidad: Arnold y Huijsen ya han sido anunciados y con Álvaro Carreras queda limar los últimos flecos con un Benfica que para conceder facilidades de pago -dos plazos-, quieren que el lateral zurdo gallego juegue con los lusos el Mundial de Clubes. El tira y afloja es constante, con José Ángel Sánchez a los mandos de las negociaciones por parte del Madrid, pero el fichaje, bien llegue en los próximos días en junio o en julio tras el Mundial, se cerrará -es el objetivo prioritario tanto de la dirección deportiva como del propio Xabi-.

El Madrid, a través de Juni Calafat, ahora mismo está centrado en llevarse a la perla argentina Franco Mastantuono. La lucha con el PSG, que lleva perfilando su fichaje desde el mes de abril, es intensa, pero desde las altas esferas del conjunto merengue no tienen duda de que Juni terminará imponiéndose.

Con la llegada de Mastantuono al nuevo Madrid de Xabi le quedarían dos piezas por cubrir: un centrocampista -Angelo Stiller, medio de 24 años del Stuttgart sigue estando en la pole- y la nueva petición del técnico vasco, un delantero centro (tampoco se descarta la llegada de un nuevo central dependiendo del estado físico de Rüdiger y David Alaba).

Un ‘9’ nato estilo Joselu al que Alonso considera un recurso importante para poder desatascar partidos cerrados. Budimir, el delantero croata de Osasuna, es una de las principales opciones. Termina contrato en 2027 y tiene una cláusula de 20 millones de euros, pero hasta el 1 de julio la misma se reduce a 8 millones para equipos europeos. Ante anotó 21 goles esta temporada con el conjunto rojillo.

Otra de las opciones de perfil bajo es la de Borja Iglesias. Es cierto que el jugador que pertenece al Betis -le queda un año de contrato pero el conjunto verdiblanco le busca desesperadamente una salida, ya que no cuenta para Pellegrini con quien la relación esta completamente rota y ahora mismo es la ficha más alta del plantel con 3,2 millones de euros netos por temporada- coincidió con Xabi en el Leverkusen y el tema no salió bien -no marcó un solo gol y casi no tuvo protagonismo- pero Alonso siempre ha valorado sus características y es consciente que cuando llego a Alemania a mitad del curso 23/24 estaba completamente fuera de ritmo y ya no pudo rengancharse a un equipo que era un avión.

Su temporada en el Celta, donde marcó 11 goles y fue pieza clave para que el equipo de Claudio Giráldez se clasificara para Europa, fue muy meritoria. Por 4 millones de euros el Betis le abriría la puerta.

¿Qué pasa con Nico Paz?

Nico abandonó el Real Madrid el pasado verano en busca de oportunidades en la élite futbolística para seguir creciendo. A sus 20 años se puso a las órdenes de Cesc Fábregas en el Como italiano, donde ha destapado el tarro de las esencias acumulando cerca de 2.700 minuto en 35 partidos, con seis goles y ocho asistencias. Fue elegido el mejor futbolista del Calcio sub 23.

Recordemos que el Madrid le vendió por 6 millones pero se guardó una opción de recompra para cada una de las temporadas hasta junio de 2028.

Nico, al que la dirección deportiva merengue tiene en alta estima, era uno de los fichajes prioritarios que se marcaba Juni Calafat y José Ángel Sánchez. Su recompra este mismo verano estaba decidida. Sin embargo, con la irrupción de Franco Mastantuono la situación ha dado un giro de 360º. Paz, que iba a disputar ya el Mundial de Clubes con el Real Madrid, no lo hará finalmente. De hecho, si se termina cerrando como todo hace indicar el fichaje de Mastantuono, Nico tiene muchas opciones de seguir un año más cedido en el Como. Será tras el Mundial de clubes cuando el Madrid y el propio jugador decidan.

Y es que el perfil de Nico Paz es sumamente similar al de Franco Mastantuono, incluso también al de Arda Güler. Con sus lógicas diferencias, pero muchas similitudes. Zurdos, mediapuntas que parten desde un costado para meterse por dentro, terminarán jugando de interiores en un 4-3-3, con una conducción de balón espectacular, visión de juego, capacidad de meter balones al espacio, buen disparo, con capacidad de aportar gol y asistencias desde la segunda línea...

Es por ello que el Madrid considera que podría crearse un embudo que sea perjudicial para el desarrollo de sus perlas por lo que Nico tiene muchas papeletas si llega Franco de seguir un año más formándose en Italia a las órdenes de Cesc.