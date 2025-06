El seguro destino de Rodrygo... si Xabi Alonso decide prescindir del extremo brasileño

Rodrygo ha comenzado una nueva etapa en el Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso ha reactivado la ilusión de no solo gran parte del madridismo, también de un buen puñado de jugadores como es el caso del extremo brasileño. En su primer entrenamiento con el técnico vasco, lleno de intensidad y ritmo, a Rodrygo se le veía atento y feliz.

El reseteo tras una temporada nefasta -6 goles y 6 asistencias- era necesario. Y es que el brasileño vivió momentos muy complicados. Hay que retrotraerse a la temporada 23/24 antes del duelo de semifinales contra el City para poner en contexto el asunto. En unas declaraciones sorprendentes, Rodrygo alabó al equipo de Pep Guardiola: "Para mí es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol". Una frase que le marcó y que hizo que se especulara mucho con un posible traspaso al conjunto Citizen. Con la llegada de Kylian Mbappé, el extremo brasileño parecía el gran perjudicado. Desde el inicio de curso el ambiente que rodea a su entorno se enturbió. Quejas por sentirse ninguneado por el propio club en las redes sociales -se hablaba del Madrid de los tres magníficos con Bellingham, Vinicius y Mbappé-, también sintió celos por el Balón de Oro -no estuvo entre los 30 nominados- y siempre pensó que en su etapa como merengue se le trataba como un parche. "A menudo parece que sólo estoy llenando espacios. ¿Falta alguien ahí? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha? Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9? Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo"... Y es cierto que no hay que olvidar que Rodrygo donde más luce es por la izquierda, posición que ha ocupado en contadas ocasiones en el Real Madrid y cuando lo ha hecho siempre ha lucido.

El final de esta pasada temporada fue muy abrupto. Recordemos que ante el Barcelona, en el Clásico que decidía la liga, no jugó un solo minuto. No fue de la partida pero tampoco salió en la segunda parte. Ni rastro del brasileño en el parte médico -Ancelotti intentó justificar su ausencia con unos misteriosos problemas estomacales producto del proceso febril que había vivido durante la semana- y con rumores que aseguraban que el brasileño pidió a Ancelotti no volver a jugar en lo que resta de temporada. Incluso se habló que Ancelotti tuvo que pedirle el favor para que jugara de inicio en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Rumores que se acrecentaron tras retirarse del entrenamiento en la previa del duelo ante el Mallorca. Molestias físicas que le hicieron perder el resto de temporada y la convocatoria con Brasil.

Su futuro parecía más lejos que nunca del Real Madrid. O eso es lo que vendía su entorno. Sin embargo el propio Rodrygo disipó las dudas asegurando que su objetivo era quedarse y triunfar en Concha Espina y con la llegada de Xabi Alonso parece que está muy satisfecho. Tanto es así, que el extremo ha compartido unas imágenes en su cuenta de X tras su primer entramiento con el técnico vasco con el siguiente mensaje: "Feliz".

Xabi Alonso decidirá

Con el fichaje de Franco Mastantuono, que aunque terminará jugando de interior en la actualidad lo hace caído a banda derecha, más los Brahim, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Endrick y el posible fichaje que ha solicitado Alonso, como adelantó Libertad Digital, de un delantero centro, los minutos en ataque en el Madrid están muy caros.

Rodrygo quiere quedarse pero también quiere ser importante y Xabi Alonso sabe que el club puede necesitar cuadrar las cuentas con alguna venta. El brasileño, que tiene imposible jugar en su posición con Vinicius y Mbappé, sigue siendo uno de los grandes candidatos a abandonar el Real Madrid este verano. Como adelantó Fútbol es Radio el pasado 23 de mayo -minuto 27:16-, en el caso de que tanto el Madrid como Xabi Alonso decidan hacer caja con el brasileño, el Arsenal es el mejor colocado para llevarse al extremo.

Los londinenses tienen en caja 300 millones para gastar con tres posiciones muy marcadas para reforzar: la del centrocampista defensivo -Zubimendi está encarrilado y se pagará 60 millones de euros a la Real Sociedad-, el delantero centro – Benjamin Sesko del Leipzig y Viktor Gyökeres del Sporting de Portugal son los grandes objetivos- y el extremo zurdo donde ahí entra en juego un Rodrygo que es el gran anhelo de Mikel Arteta. Ni el Chelsea, ni el Manchester City ni el Atlético de Madrid... tres de los muchos equipos a los que se ha vinculado será su destino, el Arsenal es el gran favorito y el se llevará a Rodrygo siempre que Alonso de su Ok a su marcha.