Indignados y en pie de guerra. Así se encuentran los aficionados del Espanyol tras la traición perpetrada por uno de sus grandes referentes, Joan García, con su marcha al eterno rival, el F.C. Barcelona.

Un canterano que llegó en edad cadete, que prometió amor eterno a un escudo y que a las primeras de cambio llega a un acuerdo con el conjunto azulgrana que este viernes abonó la cláusula de rescisión de de 25 millones de euros. Joan García se convierte de esta manera en el primer fichaje del conjunto azulgrana para la temporada 2025-26.

Si la indignación de la afición perica ya era considerable, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, se ha encargado de echar gasolina al fuego con unas declaraciones lamentables: "Entiendo que Joan Garcia es un portero catalán. Ha hecho una gran campaña con el Espanyol y merecía ir a un gran club. El Barça es un gran club y él tiene que mirar por su vida profesional, que la vida del futbolista no es tan larga. Yo creo que los sentimientos están en un lado y la parte profesional en otro. Veo muy bien que haya fichado por el Barça. Será un gran portero seguro. Llegará a ser portero de la selección nacional. Es un acierto del Barça", afirmó en un acto por su 125.º aniversario.

Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol: "Joan García se merece ir a un gran club como el Barça. Hay que dejar los sentimientos a un lado en el fútbol. Me parece muy bien que haya fichado por el Barça". pic.twitter.com/WuJqocLWaO — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 13, 2025

Unas declaraciones intolerables en las que muestra un claro menosprecio al Espanyol, club al que también representa como presidente de la Federación Catalana de Fútbol.

Las reacciones de los pericos a estás calamitosas declaraciones no se han hecho esperar. Uno de los más contundentes ha sido el ex jugador del Espanyol, Jordi Lardín. "El fútbol catalán no se merece un presidente como tú. El tiempo te pondrá en tu sitio. Y todos sabemos dónde es", escribió el futbolista en Instagram.

Y es que hay que señalar que el presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, junto a varios miembros de su equipo directivo, esta siendo investigado por presuntas irregularidades en las elecciones a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol de 2023. Se le acusa de presunta falsedad documental y administración desleal. La justicia dictará sentencia pero lo que es seguro es que Joan Sotares tiene una boca de rape tremenda.