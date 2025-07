La clave definitiva que explica el ridículo espantoso perpetrado por el Barcelona en el caso Nico Williams

El F.C. Barcelona se ha convertido en un auténtico meme. Ha hecho el ridículo de tal manera con el fichaje frustrado de Nico Williams que el mundo del fútbol a nivel mundial se ha reído del conjunto catalán. ¿Cómo ha podido producirse un giro de guión tan brutal de los acontecimientos, cuándo el fichaje del menor de los Williams por el Barcelona se daba por cerrado?

La culpa, de nuevo, la tiene la situación económica de un equipo que vive o mejor dicho, quiere vivir muy por encima de sus posibilidades. El acuerdo con Nico Williams para su fichaje previo pago íntegro de la cláusula de rescisión valorada en 58 millones de euros era total, el problema llegó cuando el agente del futbolista, Felix Tainta exigió garantías claras sobre la inscripción del jugador. No querían vivir un nuevo caso Dani Olmo, y el Barcelona, con Deco a la cabeza, paso completamente de Tainta. Desde el entorno de Nico pidieron, incluso, que se firmara una opción para romper el contrato o ser traspasado en caso de que el Barcelona no pudiera solucionar su límite salarial y Nico no pudiera ser inscrito.

Nico y su agente no se fiaron de un Joan Laporta demasiado acostumbrado a vivir en el alambre y decidieron apostar por quedarse en casa y dejar con el culo al aire y muy retratado a un F.C. Barcelona que ha hecho un ridículo mundial. Un duro golpe para toda la afición y para un presidente que queda tocado tras el suceso Nico Williams.