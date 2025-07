El intento de palanca más chapucero del Barcelona: la desastrosa emisión del amistoso de Japón

El Barcelona no gana para disgustos. Tras el fracaso del fichaje de Nico Williams, la cancelación de la disputa -con pérdidas millonarias incluidas- en el Nuevo Camp Nou del trofeo Joan Gamper y el Caso Ter Stegen, este domingo, en su primer partido amistoso de la pretemporada ante el Vissel Kobe japonés, ha fracasado rotundamente en su intento por aplicar una nueva palanca -el partido solo se podía ver por streaming gratis para los socios pero con un precio de 10 euros para el resto de aficionados-. Hay que sacar dinero de debajo de las piedras, pero el experimento ha resultado ser una chapuza sideral.

Los múltiples problemas registrados en su servicio de 'streaming' 'Culers premium', donde muchos usuarios se quejaban de que se paraba la señal o incluso de que no podían verla, lo que ha obligado al Barcelona a abrir gratuitamente la señal de Youtube que era de pago para todos -socios y no socios-, por lo que hay usuarios que no son socios que han pagado 10 euros por un servicio que ha terminado siendo gratuito. Usuarios que se sienten estafados y que reclaman que se les devuelva el dinero o tomarán medidas legales.

La narración tampoco se ha librado de una retransmisión caótica. Comenzó en inglés, pero una vez que se dieron cuenta que iba mal la plataforma para los socios, se cambió al catalán algo que ha levantado muchas quejas de usarios que pagaron sus 10 euros religiosamente por un servicio que terminó siendo gratuito y encima no se enteraban de los comentarios del partido. Un completo desastre.

El Barcelona justifica los fallos en sus plataformas debido a "ataques masivos de páginas que intentaban capturar la señal en directo del partido. Ante este alud de peticiones, el sistema ha puesto en marcha los mecanismos de defensa pertinentes, los cuales han afectado a la transmisión por la web y la app Culers", señala el club catalán en un comunicado.

El Barcelona, no sabemos si devolverá el dinero a los usuarios que abonaron los 10 euros, se limita a pedir disculpas y a señalar que se pondrá en contacto con las personas afectadas. "El Club pide disculpas por las molestias causadas y se pondrá en contacto con todas las personas afectadas".

Las famosas palancas de Laporta nunca dejan indiferente a nadie. La de rascar algo de dinero por su primer amistoso le ha salido desastroso al bueno de Joan.