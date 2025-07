Una de las grandes figuras de la Premier League y ex de la Real Sociedad, Alexander Isak -23 goles y 6 asistencias firmó la temporada pasada, la de su gran eclosión-, está de actualidad.

El sueco, al que quiere el Liverpool, desea abandonar el Newcastle para jugar en los reds. Es tal su empeño por marcharse al actual campeón de la Premier League que no tiene ojos para nadie más. Ni siquiera si recibe una de las ofertas más brutales a nivel económico que se recuerdan. Y es que el Al Hilal saudí va con todo a por el actual delantero del Newcastle.

No está muy acostumbrado el Al Hilal a que le digan "No", por lo que ha tirado la casa por la ventana para presentar uno de los contratos más lucrativos de todos los tiempos. Ojo al dato: el conjunto saudí ofrece a Isak 35 millones de euros por temporada más una prima de fichaje de 16 millones de euros. Pero aquí no queda la cosa. El ex de la Real cobraría, en forma de bonus, 34.000 euros por cada gol anotado y 21.000 por asistencia dada.

Además, por cada título que gane el Al Hilal, Isak se embolsaría 4 millones de euros, de ser pichichi serían 2 kilos más. A todo esto se suman 137.000 euros de gastos personales al mes, una casa y un chófer.

A esta mareante oferta económica ha dicho que no el delantero sueco. Su objetivo es seguir jugando al fútbol al más alto nivel y a sus 27 años considera que vienen sus mejores años. Quiere jugar en el Liverpool y para ello deberá esperar que los reds lleguen a un acuerdo con un Newcastle que solicita 150 millones de euros para abrirle la puerta.

El rechazo de Isak a la lluvia de millones de Arabia Saudí es una excelente noticia para los amantes del fútbol. No todo en la vida se puede comprar con dinero y la redonda lo celebra con entusiasmo.