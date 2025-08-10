Nuevo contratiempo para Xabi Alonso en el Real Madrid. El francés Eduardo Camavinga sufre un esguince en el tobillo derecho que le impedirá jugar el partido amistoso de este martes contra el WSG Tirol en el Tivoli Stadion de Innsbruck (Austria), en el único test para los blancos en pretemporada.

Aunque el club no facilita el tiempo de baja y se limita a decir que está "pendiente de evolución", todo apunta a que Camavinga estará dos semanas de baja, por lo que tampoco jugará el debut en Liga contra Osasuna, el próximo martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho", señala la entidad merengue en un comunicado.

El mediocentro galo, que busca recuperar su mejor versión tras una floja campaña el curso pasado, se une así en la enfermería a otros tres jugadores madridistas: Jude Bellingham (tres meses fuera, hasta mediados de octubre), Endrick (baja hasta finales de septiembre) y Ferland Mendy (regreso previsto entre mediados y finales de septiembre).